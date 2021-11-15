快訊

震撼彈！高雄五星級國賓飯店吹熄燈號 原址將改建豪宅大樓

日本JR福島站男子持刀砍人 八旬婦腹部遭刺送醫

國民黨團指高端認證國剩2國 外交部：仍維持4國

聯合報 / 記者張加／即時報導

針對國民黨立法院黨團指高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，外交部回應，接種高端可入境或入境免隔離國家仍維持4國。

中央疫情指揮中心原先宣布，紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等6國接受高端疫苗，但隨後更正資訊，拿掉以色列及阿根廷，只有4個國家接受打高端疫苗的國人入境。

國民黨團今上午舉行「高端效期可以說改就改？陳時中遇見高端就轉彎？」記者會，黨團總召費鴻泰表示，根據掌握，高端認證國現在從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。

外交部對此回應，「經查，接種高端可入境或入境免隔離國家仍維持4國，即：紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯（實施日期待定）。」外交部並附上這4國的相關資訊；其中，紐西蘭政府仍然同意認可已完成接種兩劑高端（Medigen）疫苗外籍旅客可入境紐國。

外交部指出，友邦貝里斯政府在11月10日公布前一日舉行的內閣會議結論表示，貝國已取得超過37萬劑疫苗，43.3%人口也已完整注射疫苗；另將我國高端疫苗列為國人入境貝國有效疫苗之一。

根據外交部掌握，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄，因此，一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的我國國人將可持我國政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的核酸檢測（PCR）或48小時內的抗原快篩陰性證明，可免除隔離入境貝國；相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告內容為準。

另有關貝里斯政府前曾表示將研議採購台灣國產疫苗，外交部表示，為協助友邦對抗疫情，我方將研議在我國產疫苗量產、逐步滿足國內需求前提下，提供國產疫苗援外的可能性，但受援國家需先進一步評估並完備其國內衛生法規及程序。

高端疫苗 貝里斯 外交部

延伸閱讀

每人至少打1劑mRNA疫苗？ 莊人祥：會研議

台南市議會流會不單純？ 國民黨團：民進黨團杯葛

承認高端疫苗剩兩國？ 莊人祥：維持四國

影／國民黨團批評高端效期超過國際認證疫苗

相關新聞

影／林佳龍指「陳柏惟爭取建設比顏家多」 顏寬恒反擊

交通部前部長林佳龍今天表示，陳柏惟這兩年來爭取建設比顏家20年多，顏寛恒回擊說，不知陳柏惟二年爭取了什麼，顏說自己當立委...

餐敘美魔女疑是「大陸公務員」陳時中：我不知道她是誰

疫情指揮中心指揮官陳時中去年脫口罩唱歌的影片在網路瘋傳，影片中的女性遭起底是前1111人力銀行執行長陳曉蓁，現則掛名中國...

台灣有沒有通膨？ 官員把頭埋沙裡 看不見國人憂心物價的民怨

美國10月消費者物價年增率6.2%，創30餘年來新高，高漲的物價引發高漲的民怨，已成為美國總統拜登最棘手的政治考驗。通膨烏雲也正吹向台灣，但蔡政府官員普遍的應對是：台灣沒有通膨。主計長朱澤民今天說，預估我國第4季物價年增率會比第3季還高，但不會到通膨階段。

影／黃偉哲胸悶住院 副市長：成大醫院檢查沒有生病

台南市長黃偉哲昨天沒有出席民進黨全代會引發關注、甚至有各種政治上的揣測，其實原因是昨天上午10點左右跑行程時，突然感到胸...

基隆捷運爭議 王國材：約柯文哲11月26日見面

交通部長王國材17日將與立委至宜蘭討論高鐵延伸站址規劃，他今天表示，會把原來的方案，跟宜蘭鄉親一起評估；基隆捷運爭議部分...

促轉會：未規畫再延任 明年5月前完成業務銜接

促轉會任期明年5月屆滿，促轉會已延任2次，朝野立委關切促轉會是否還會再延任。促轉會代理主委葉虹靈今天說，「沒有這個規畫」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。