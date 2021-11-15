國民黨團指高端認證國剩2國 外交部：仍維持4國

針對國民黨立法院黨團指高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，外交部回應，接種高端可入境或入境免隔離國家仍維持4國。

中央疫情指揮中心原先宣布，紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等6國接受高端疫苗，但隨後更正資訊，拿掉以色列及阿根廷，只有4個國家接受打高端疫苗的國人入境。

國民黨團今上午舉行「高端效期可以說改就改？陳時中遇見高端就轉彎？」記者會，黨團總召費鴻泰表示，根據掌握，高端認證國現在從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。

外交部對此回應，「經查，接種高端可入境或入境免隔離國家仍維持4國，即：紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯（實施日期待定）。」外交部並附上這4國的相關資訊；其中，紐西蘭政府仍然同意認可已完成接種兩劑高端（Medigen）疫苗外籍旅客可入境紐國。

外交部指出，友邦貝里斯政府在11月10日公布前一日舉行的內閣會議結論表示，貝國已取得超過37萬劑疫苗，43.3%人口也已完整注射疫苗；另將我國高端疫苗列為國人入境貝國有效疫苗之一。

根據外交部掌握，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄，因此，一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的我國國人將可持我國政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的核酸檢測（PCR）或48小時內的抗原快篩陰性證明，可免除隔離入境貝國；相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告內容為準。

另有關貝里斯政府前曾表示將研議採購台灣國產疫苗，外交部表示，為協助友邦對抗疫情，我方將研議在我國產疫苗量產、逐步滿足國內需求前提下，提供國產疫苗援外的可能性，但受援國家需先進一步評估並完備其國內衛生法規及程序。