嗆高端開放混打 柯文哲：一年前早預測不是混打是重打

中央疫情指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，衛福部長陳時中受訪時也提到，美國政策怪怪的。台北市長柯文哲今天也嗆中央，「這不是混打，是叫重打」。柯文哲說，高端疫苗拿不到WHO國際認證，這是早就知道的事，早在一年前，他就預測是這樣，因為這是強權決定市場，高端拿不到WHO認證，不被國際社會承認，這已經是重打。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員潘懷宗問柯文哲，什麼叫混打？什麼叫重打？柯文哲說，混打是因為疫苗有不同的機制，有的是蛋白質，有的是mRNA，有的是減毒病毒，不同機制疫苗可以針對同一個病毒的不同機制疫苗，可以混打，但能不能混打還是要看科學，例如AZ混打mRNA都有，至於其他混打模式，還是要看是否有論文出現，才能決定。

柯文哲也說，高端疫苗拿不到WHO國際認證，這是早就知道的事情，早在一年前，他就預測早就是這樣，沒辦法。

柯文哲說，因為國際認證的疫苗都為世界強權的國家，包括中、美、英、蘇、德的疫苗，這是強權在決定市場，台灣的高端疫苗拿不到WHO認證，本來就是預測得到的事情，因為不被國際社會承認，所以這已經是重打，兩劑都被承認的，才叫混打。

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