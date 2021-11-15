影／黃偉哲胸悶住院 副市長：成大醫院檢查沒有生病

台南市長黃偉哲昨天沒有出席民進黨全代會引發關注、甚至有各種政治上的揣測，其實原因是昨天上午10點左右跑行程時，突然感到胸悶不舒服前往成大醫院檢查，醫生建議先住院兩天觀察；代表黃偉哲出席下午七股科技工業區動土的副市長趙卿惠表示，院方檢查初步結果顯示，胸悶狀況不是因為疾病引起，推測是連日行程太過緊湊、過度疲勞引起。

趙卿惠指出，市長最近幾乎每天清晨六點多就出門、忙碌一整天直到晚上11點多才能回到住處，尤其前天有多長的公投宣講說明會，加上最近幾天天氣忽冷忽熱、地方上節慶活動又多過度疲勞，昨天行程跑完就前往成大醫院。

她說，成大主治醫師檢查他的胸腔心血管沒有什麼問題後，建議他不如趁這個機會稍作休息並做好全身各項檢查，好讓大家放心；市長有向黨中央請假，他的狀況穩定，很感謝議員、鄉親及各界的關心。