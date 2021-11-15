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春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

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餐敘美魔女疑是「大陸公務員」陳時中：我不知道她是誰

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道畫面
圖／截自國會頻道畫面

疫情指揮中心指揮官陳時中去年脫口罩唱歌的影片在網路瘋傳，影片中的女性遭起底是前1111人力銀行執行長陳曉蓁，現則掛名中國大陸福建平潭招商局副局長，涉違反「兩岸人民關係條例」。國民黨立委曾銘宗今天在立法院朝野協商時質疑，身為指揮官不用迴避嗎？陳時中表示，我並不知道她是誰。

立法院今天研商110年中央政府總預算案附屬單位預算。

國民黨團總召費鴻泰質疑，接種高端疫苗的民眾若為了要出國，必須接種第三劑、第四劑，萬一出問題誰負責？陳時中表示，現在尚未有因打疫苗致死的救濟個案成立，他們都在處理中，專家小組有一定方式做相關審定，會加快速度。

陳時中也說，指揮中心不是要求每個接種高端疫苗的人都要再打，是有需要、有必要的話，有這樣的變通方式可供國人選擇。

高端疫苗 陳時中 立法院

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