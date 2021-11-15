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黃偉哲不明原因變瘦 衛生局長：檢查初步看來沒問題

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天參加趣味運動會時，精神看起來很不錯。圖／市府提供
台南市長黃偉哲昨天參加趣味運動會時，精神看起來很不錯。圖／市府提供

台南市長黃偉哲昨天上午在跑行程時，突然感到胸痛，緊急安排進成大檢查，初步排除有心肌梗塞等心血管症狀，但因為他最近不明原因瘦了5、6公斤，醫院建議他住院接受健康檢查，今天做了大腸鏡、胃鏡等，台南市衛生局長許以霖表示，初步檢查看起來狀況都還好，但可能要等所有的報告出來才能出院，大約要明天或後天。

許以霖表示，市長昨天住院後，馬上進行心電圖與256切電腦斷層精密檢查，目前初步排除有心血管或心肌梗塞等狀況，也沒有看到有腫瘤的現象，大家可以放心。

黃偉哲平日的行程就滿檔，明年即將改選市長，他為了爭取連任，更加忙碌，不僅白天要負責各項市政行程，晚上還有婚喪喜慶各種場合要去，陪在他身邊的人私下都表示「真的要有超人體力」。

而他自從擔任市長以來，因為擔任城市行銷員，經常到各地品嘗美食，加上沒有時間運動，體重暴增，連他自己都笑稱「變胖應該是職業病」；但最近卻不明原因瘦了5、6公斤，加上覺得疲累，行程安排比往日要減少一些，希望能有比較多的休息時間，而最近前駐泰代表李應元剛因為壼腹癌過世，政治人物的健康受到關注，大家都希望市長好好保重身體。

台南 心肌梗塞 黃偉哲

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