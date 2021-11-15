嗨唱爭議延燒 蘇貞昌：符合防疫規範照常能吃飯、唱歌

衛福部長陳時中喝酒嗨唱影片事件持續延燒，席間一名「長髮美魔女」陳曉蓁被起底是大陸福建平潭招商局副局長，涉違兩岸條例。行政院長蘇貞昌今天到高雄出席左營區崇實安居社宅開工，被問及此事，蘇貞昌說，陳時中帶領台灣防疫有成，去年疫情穩定時期，陳時中相當受歡迎人氣高，防疫就是要讓人民過正常生活，只要符合防疫規範，照常能吃飯、唱歌。至於陳時中出席的飯局，席間是不是有中國官員，就由主管單位依法查辦。

邀陳時中出席的高雄義守大學教授劉鴻陞日前為陳時中喊冤，澄清在場女生絕對不是女侍，若有此事，他願意捐1億並辭教職。為何和陳時中相識，劉教授說，兩人多年前在朋友餐會相識，一直有聯繫，就是這麼單純，外界別再亂想、亂猜。

劉鴻陞是六年級生，為人四海，廣結善緣，商界、政界人脈雄厚，參加港都警友會、雄中校友會等組織，熱心公益。他父親劉憲同是前立委，藍綠人脈都通，後來轉入鋼鐵業，經商有成。

「那場餐敘就是一場兄弟會，彼此能有什麼利害關係？」劉鴻陞說，他們一票屬蛇好友組成「蛇會」，每月相聚一次，當天包含陳識中醫師、1111人力銀行前執行長陳曉蓁等，是蛇會成員邀來的朋友，他自己之前在一些場合見過陳曉蓁，但彼此不熟識。