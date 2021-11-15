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台灣變地區！ 陳其邁要求國際同志遊行聯盟修改稱呼
國際同志遊行組織聯盟（InterPride）日前宣布「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，該聯盟新聞稿中以「台灣地區」（the region of Taiwan）來稱呼我國，高雄市長陳其邁今天受訪說，已要求主辦單位盡速更正。
國際同志遊行組織聯盟（InterPride）由來自世界各地70多個國家400多個組織組成，核心價值為信任、尊重、多樣性、平等、勇氣等。陳其邁說，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，2025將在高雄舉辦東亞首次的「世界同志遊行」（WorldPride）是高雄也是台灣人的驕傲，象徵婚姻平權里程碑。
陳其邁說，自由、民主和人權為我國的核心價值，包容和尊重也一直是台灣社會的特色，與該組織信念不謀而合，對該組織稱台灣為「地區」深感遺憾，第一時間已致函向主辦單位澄清並要求更正。
挺同志立場鮮明的市議員黃捷則說，高雄團隊爭取到2025世界同遊在高雄，很遺憾對岸施壓給主辦單位，以致官方聲明寫「台灣地區」（the region of Taiwan），而不是主權獨立的台灣，能成功爭取2025年世界同志遊行的主辦權相當不容易，甚至是打敗Washington, D. C. 成為東亞首次舉辦的城市，這是台灣的驕傲，更是亞洲人權的里程碑。
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