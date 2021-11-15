「世界同志遊行」稱台灣地區 台外交部：遭中國施壓

（德國之聲中文網）台灣日前拿下2025年世界同志遊行主辦權，該遊行的主辦單位國際同志遊行組織聯盟（InterPride）官方網站上，以「台灣地區」（the region of Taiwan）稱呼台灣，引發部分台灣網友質疑矮化台灣地位，台灣外交部則表示這是因為中國施壓。

台灣外交部表示，據了解，這次事件是因中國方面施壓造成，申辦單位「高雄同志遊行聯盟」目前正透過內部管道積極聯系InterPride更正。發言人歐江安15日向德國之聲指出，將持續與「高雄同志遊行聯盟」保持密切聯系並提供必要協助，「以確保我國家尊嚴及我國非政府組織（NGO）平等國際參與的權益，不因中國施加不當政治壓力而受損」。

台灣首位公開出櫃的同志議員苗博雅則向台灣媒體表示，台灣的存在完全可以突顯出中國的不自由跟中國的欠缺人權。她說：「任何的一個NGO如果說稱呼台灣是個國家，那中國都會以違反聯合國相關政策為由，去對這些NGO做非常嚴厲的騷擾。」

國際同志遊行組織聯盟（InterPride）11月12日宣布「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，也是該活動首次在亞洲舉行。德國之聲已聯系「高雄同志遊行聯盟」，但該組織表示暫不回應。

國際同志遊行組織聯盟也尚未回應德國之聲的評論請求，該組織12日在官網發布的聲明指出，組織成員針對2025世界同志遊行的主辦權進行為期四天的投票，最終由高雄「高雄同志遊行聯盟」打敗華盛頓特區的「驕傲聯盟」贏得主辦權。

聲明中，國際同志遊行組織聯盟聯合主席朱利安·桑吉萬（Julian Sanjivan）表示：「這是首次將世界同志遊行帶到這個（東亞）地區，將對那裡的LGBTQIA+社群急需的能見度和人權意識產生重大影響，同時能讓周邊國家和地區的數百萬人參與，包括中國、香港、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、越南和印尼。」

取得主辦權的「高雄同志遊行聯盟」日前發新聞稿表示，作為全球最大型的同志遊行活動，世界同志遊行每屆都可吸引世界各地的同志團體，以及數以百萬計的旅客參與，並稱「這次史上首次的世界同志遊行在台灣，非常感謝各界的支持與幫助，才完成了這次歷史性的一刻，再一次讓台灣在同志運動上另一個亞洲第一的成就。」

自2000年以來，世界同志遊行是全球知名的驕傲活動，已在羅馬、倫敦及多倫多等多個城市舉行，2023年則將在澳大利亞悉尼舉行。

（綜合報導）

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