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拜習視訊前夕 學者：美中鬥而不破 大兩岸決定小兩岸

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀表示，大兩岸關係將決定小兩岸關係，隔著太平洋的美中關係，會決定隔著台灣海峽的中台關係。記者徐如宜／攝影
兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀表示，大兩岸關係將決定小兩岸關係，隔著太平洋的美中關係，會決定隔著台灣海峽的中台關係。記者徐如宜／攝影

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平即將在台北時間16日舉行視訊會議，兩岸圓桌論壇協會今天在高雄舉行「當前美中台三邊關係的《衝突與妥協》，其發展和影響」 座談會。學者認為，美中關係「鬥而不破、競而不衝」，大兩岸關係將決定小兩岸關係，台灣應有自覺不當棄子。

兩岸圓桌論壇協會執行長、義守大學副校長李樑堅引言，美中關係是「鬥而不破、競而不衝」，彼此在爭鬥又不願破局，競爭又不希望有具體的衝突。拜登上任美國總統以來，美中關係雖不同於川普的直接對抗，而是採取聯合圍堵戰略，來阻礙中國大陸勢力的外擴，並深化印太戰略來防範中國，另外美台關係在互動過程及層級上則是不斷升溫，而實質衝擊的就是中國大陸軍機繞台頻頻及力道加大，軍演過程不斷擴張，讓兩岸情勢處在極度挑戰中。

李樑堅指出，兩岸貿易量仍持續增長，並未因兩岸關係緊繃而影響，供應鏈已是不爭事實。習拜之前的電話熱線所表達出來的動向，中國大陸及台灣皆已申請加入 CPTPP，連串事件讓原本就高度緊張的美中台關係增添變數，而身處第三島鏈的台灣夾在中美兩強間，互動更是微妙。

「大兩岸關係將決定小兩岸關係。」兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀表示，隔著太平洋的美中關係，會決定隔著台灣海峽的中台關係。兩岸貿易依存度達到有史以來最高44%，美對台軍售也達到有史以來最高，兩岸關係全世界高度關注，反而是許多台灣民眾還認為台海沒有發生戰爭的可能性，但美印太戰略中可能發生熱戰的地方只有台海了。

成功大學政治學系教授丁仁方認為明天的習拜通話，只是過場，不會有實質成就，台灣是抗中聯盟的重要棋子。美方容許總統蔡英文「四個堅持」的發言，蔡在年輕人20至29歲的支持度上升了10個百分點。蔡雖說，維持現狀就是我們的主張，但現狀從來就是美國決定的。

高雄市卓越政策研究協會理事長、高師大校吳連賞表示，在美中台關係中，中美關係遠大於台美關係，也如童謠唱的「草螟仔弄雞公，雞公披搏跳」，後頭其實還有兩句，「雞公披搏跳，草螟死翹翹」。對中國大陸而言，一帶一路正影響全世界60餘國，台灣問題大可坐下再談。美方大玩兩手策略，台灣不要當棋子、更不當棄子。

吳連賞從高教角度看台中關係，三年前台灣陸生有3千人，兩年前2千人，一年前1千人，今年只有560人，之前的5萬交換生，今年統統歸零。台灣高中升大學生，明年降到18萬，2027年可能只剩15萬，且不論陸生對台灣高教的影響，陸生的確是兩岸長久關係的潤滑劑，也增進兩岸彼此的了解。

拜習視訊會議前夕，兩岸圓桌論壇協會在高雄舉行「當前美中台三邊關係的《衝突與妥協》，其發展和影響」 座談會。記者徐如宜／攝影
拜習視訊會議前夕，兩岸圓桌論壇協會在高雄舉行「當前美中台三邊關係的《衝突與妥協》，其發展和影響」 座談會。記者徐如宜／攝影
拜習視訊會議前夕，兩岸圓桌論壇協會在高雄舉行「當前美中台三邊關係的《衝突與妥協》，其發展和影響」 座談會。記者徐如宜／攝影
拜習視訊會議前夕，兩岸圓桌論壇協會在高雄舉行「當前美中台三邊關係的《衝突與妥協》，其發展和影響」 座談會。記者徐如宜／攝影
兩岸圓桌論壇協會執行長李樑堅表示，美中關係是「鬥而不破、競而不衝」，彼此在爭鬥又不願破局，競爭又不希望有具體的衝突。記者徐如宜／攝影
兩岸圓桌論壇協會執行長李樑堅表示，美中關係是「鬥而不破、競而不衝」，彼此在爭鬥又不願破局，競爭又不希望有具體的衝突。記者徐如宜／攝影

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