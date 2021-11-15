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逢甲創辦人疑遭政治迫害 子控蔣家介入奪校產、陷入獄

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
逢甲創辦人陳會瑞之子陳力今與民進黨立委陳素月、賴品妤舉行記者會，指控時任教育部次長高信利用與蔣介石家族的姻親關係，奪取逢甲大學校產，並運用政治力量迫害陳會瑞入獄。記者吳亮賢／攝影
逢甲創辦人陳會瑞之子陳力今與民進黨立委陳素月、賴品妤舉行記者會，指控時任教育部次長高信利用與蔣介石家族的姻親關係，奪取逢甲大學校產，並運用政治力量迫害陳會瑞入獄。記者吳亮賢／攝影

今天是逢甲大學60周年校慶，逢甲創辦人陳會瑞之子陳力特別選在今天與民進黨立委陳素月、賴品妤舉行記者會，指控時任教育部次長高信利用與蔣介石家族的姻親關係，奪取逢甲大學校產，並運用政治力量迫害陳會瑞入獄。陳力表示，希望促轉會能盡速調查，平反歷史、恢復父親名譽。

陳力指出，父親陳會瑞與民國46年起籌備成立逢甲學院，也就是逢甲大學前身，前後歷時5年，未料高信假借協助學校解決財務問題入主逢甲學院，未出分文即取得學校半數董事以及學院院長資格，父親則連董事兼總務主任的身分都不保，經父親四處奔走陳情，才換來教育部在民國61年行文，要求高信與逢甲大學校方以「興學或其他之用」為由補償父親800萬元。

但陳力表示，在教育部要求賠償後，高信卻運用與蔣家的姻親關係，以政治力構陷其父誣告與逃漏稅，除判刑10個月、查封財產、科以1149萬元罰款，還褫奪公權10年，致使其父喪失第一屆國民大會代表的資格，更差點被國民黨以「政治犯」送往綠島、不得假釋出獄，最後鬱鬱而終。他表示，希望促轉會盡速調查、平反真相，逢甲大學校方也應盡速補正校史，還給所有逢甲創辦人一個公道。

白色恐怖受害者的前台大法學院副院長邱榮舉教授則指出，經研究史料，因陳會瑞當年反對蔣介石一再連任總統，得罪蔣氏父子，才遭高信結合蔣家勢力迫害，「沒有陳會瑞就沒有今天的逢甲大學」。

陳素月表示，雖然逢甲案並不如其他政治事件顯目，但歷史的真相不該被埋沒，受害者及家屬對轉型正義的期待，更需要政府的重視，也唯有受害者的名譽得到回復，台灣社會才能走向真正的和解；賴品妤表示，陳會瑞因捍衛憲法民主，因而遭受一連串侵害，就是很典型的威權統治時期的政治迫害，促轉會應加速查明，還給陳會瑞及家屬清白與正義。

促轉會專員林學良回應，去年10月已接到此申請平復案，目前正在調查程序中，會盡速向法院、行政機關調取當年資料，並進行行政調查，將相關資料提到委員會議討論後，釐清真相。

逢甲創辦人陳會瑞。圖／陳力提供
逢甲創辦人陳會瑞。圖／陳力提供

逢甲大學 促轉會 教育部

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