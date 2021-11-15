調查局長交接 新任局長王俊力：反制中共滲透 強化國安

調查局長今早進行卸、新任局長交接典禮。王俊力接手呂文忠成為新任調查局長，呂文忠則調任最高檢察署主任。新任調查局長王俊力表示，接下這個棒子，將針對「因應全球變局深化情報部署」、「善用國安法規反制境外滲透」、「協力民間企業防範挖角竊密」、「強化資安體系遏止網路犯罪」，做好國安及司法團隊橫向聯繫，有效反制中共滲透，打擊非傳統威脅的國安工作。

法務部長蔡清祥指出，調查局是團結、凝聚向心，並深富人情味的機關，他表示，調查局是一個大家庭，他過去有幸參與其中，成為一分子，甚感與有榮焉；「一日調查員，終身調查員」，有全體調查同仁的犧牲奉獻，調查局才有今天的榮譽。

蔡清祥說，期許新任王俊力局長就任後，發揮所長，讓同屬法務部的調查局與檢察機關、廉政署協力合作，發揮團隊合作精神，以符合社會期待並得到民眾的肯定。

由於調查局先前爆出毒品調包、筆錄遺失等重大事件，王俊力致詞時表示，未來調查局能朝四大方向努力，包括具有鋼鐵般的紀律、具有計畫性的專業團隊、具有執行力的效率團隊、具有凝聚力的和諧團隊。

王俊力強調，將遵照總統對調查局所提「因應全球變局深化情報部署」、「善用國安法規反制境外滲透」、「協力民間企業防範挖角竊密」、「强化資安體系遏止網路犯罪」等重要指示，做好國安及司法團隊間的橫向聯繁，有效推動建構安全防護網、反制中共滲透、打擊非傳統威脅的國安工作，以及全力偵辦竊取營業秘密、網路、妨害綠能等新型態或指標性案件。

王俊力說也將效蔡清祥在擔任調查局長任內，極力為調查局找出存在的功能與價值，成功定位新的工作方向，帶領同仁在各項工作領域上，展現輝煌的工作成果，也將接續呂文忠局長勤走基層、傾聽年輕世代的聲音、勇於面對問題及大力改革的精神，上任後必將戮力傳承「國家的調查局、人民的調查局、人權的調查局、科技的調查局、創新的調查局」之五大核心價值。

卸任局長呂文忠表示，他任職的3年多來歷經2次選舉，面臨人類史上最嚴峻新冠肺炎疫情，加上兩岸情勢嚴峻，新型態干擾選舉的模式、假訊息散布、駭客攻擊、高綠能科技產業秘密竊取等新課題，所幸同仁努力逐一克服困難。