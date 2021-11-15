拆蔣公銅像 吳斯懷：有本事中正路全改「反省威權路」

促轉會代理主委葉虹靈認為應移除中正紀念堂蔣公銅像，國民黨立委吳斯懷今在立法院提出，若促轉會有本事，就把全國的中正路、中正國小全改成「反省威權路」、「反省威權國小」。

促轉會昨舉行座談會，葉虹靈致詞時指出，「促轉會基於轉型正義立場，我們認為銅像應該要移除，或者要做不可回復性的處置」；此說法引熱議，吳斯懷昨對此表示，要轉型正義，希望民進黨用同一標準檢視，如果只是針對蔣介石銅像，不是政黨該有的格局。

立法院司法及法制委員會今邀請促轉會主委葉虹靈列席報告業務概況及立法計畫並備質詢，吳斯懷提出，既然對前總統蔣中正這麼有意見，要把有中正的統統改掉，他支持。

「全國中正路、中正國小、中正國中、中正區，要就全部統統改成反省威權路、反省威權國小。如果你們有本事做這事，我全力支持，我去說服國民黨支持你們這樣改，可以嗎？」吳斯懷問葉虹靈。

吳斯懷並指出，希望促轉會統一標準，曾經對台灣人民造成傷害的都應該拆掉，包括日本神社、八田與一銅像等；葉虹靈回應，日治時期不在大院通過促轉條例要求促轉會處理的範圍內。

吳斯懷還質疑，此時拋出移除中正紀念堂蔣公銅像，並做不可回復性處置，是否政府為轉移四大公投危機而拋出這個議題激發對立、仇恨？葉虹靈說，這是促轉會明年任務結束前要提在總結報告裡的建議，不會當下立刻發生，但需要持續社會溝通、討論。

葉虹靈稍早接受媒體訪問時說明，所謂銅像做不可回復性的處置，是指若社會認為要保留銅像做教育與展示之用，這個教育跟展示的作法是具不可回復性的。