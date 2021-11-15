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台灣基進主席陳奕齊宣誓 拚全力與民進黨作夥贏回來

聯合報 / 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
台灣基進黨陳奕齊（右二）宣誓，要與民進黨合作，拚盡全力把中二選區贏回來。記者劉柏均／ 攝影
台灣基進黨陳奕齊（右二）宣誓，要與民進黨合作，拚盡全力把中二選區贏回來。記者劉柏均／ 攝影

民進黨中二選區參選人林靜儀登記搶頭香，今陪同到場的台灣基進黨主席陳奕齊表示，基進黨在10月23日惡質罷免一戰，沒守住，差一點點。現在要與民進黨作夥打拚，把最優秀的候選人林靜儀送進立法院。

陳奕齊說，10月23日惡質罷免戰，基進黨差一點點，沒守住。但這次台灣人民學到一個教訓，惡意勢力濫用，要來顛覆台灣的民主政體、民主生活，這些都是30、40年來民主前輩好不容易爭取來的。

台灣基進與陳柏惟這次一定要與民進黨作夥打拚，把最好的候選人林靜儀送到台中第二選區，除了改變政治生態外，也要證明中二選區的選民是有智慧的，破壞民主機制的惡勢力是不會得逞的！反罷免戰沒守住，1月9日要贏回來「告訴大家惡質勢力要破壞民主機制是不會得逞的。」他說，一定會拚盡台灣基進的全力，與民進黨護送林靜儀，贏回台中第二選區！

民進黨 林靜儀 基進黨

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