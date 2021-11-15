罷昶二階連署可補件再審 林昶佐：爭取理性年輕藍支持

無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，但市選委會初審結果有效份數未達門檻，罷昶方可再補件進行審查。林昶佐今接受專訪時表示，相信罷免團體會故技重施，「送出造假連署、賭抽檢過關」，他仍會全力正面迎戰，積極爭取過去因為家庭背景而未支持他的非傳統支持者的年輕人、新生代「年輕藍」一起理性面對國家的未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。

林昶佐今早接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目訪問，他指出，針對他而來的罷免案被抓出3成是錯假連署，且這還只是寬鬆抽檢的「低標」結果，根據媒體報導，罷免團體正蒐集一些「名冊」抄寫，不但禁不起檢驗，也會有刑責問題，「相信罷免團體會故技重施，會透過各種方式去蒐集補件名單，現在還不是鬆懈的時候」。

林昶佐說，國民黨即使提供黨員民冊讓罷免團體抄寫，「但可以實際去問有幾個國民黨的里長想罷免我？有多少他們黨籍里長和我合作解決過去立委解決不了的陳年老案？」他強調，除了地方服務，他也將力推年輕人重視的議題，如同婚、動保、體育、電競、刺青師檢定等，「不能因為被罷免，就把過去重視的多元面向都收起來」，罷免反而是一個好機會，可以讓成績被好好檢視，會盡力爭取過去未支持他的年輕朋友的支持，投下反對罷免票。

對於昨日受邀出席民進黨全代會，林昶佐表示，這一年多來，國民黨被極端力量帶著走，在台灣各地掀起烽火，如今對於過去藍綠曾有共識的停止核四、進口肉品尊重國際標準、以及台美關係必須前進等，國民黨都為了政治利益突然反悔、撕裂國家，相信即使是理性的藍營支持者或年輕一代，也不能接受這種極端做法，因此希望團結更多人，讓他們不要被極端情緒綁架。