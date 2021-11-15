公投電視說明會 國民黨更換5人最新名單出爐
因應年底公投，中選會將辦理五場電視說明會。國民黨不滿民進黨找發言人、律師對應國民黨「黃金陣容」，即便與黨主席朱立倫對應的對象已更換成內政部長徐國勇，朱立倫黨仍決定更換自己在內的五人。今天上午已確定名單，並提交給領銜人，預計下午發文至中選會進行更換。
國民黨更換名單為朱立倫、國民黨立委費鴻泰、議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、議員羅智強，分別依序更換為台北市議員羅智強、鍾沛君、王鴻薇，及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗。
不過，只要在發表會前三天發文更換名單都可以再修改，因此該名單也可能隨情勢或國民黨戰略改變隨時做調整。
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