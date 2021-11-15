林靜儀登記台中綠營派系到齊 100支姐妹後援會就位

台中市立委第二選區補選，民進黨參選人林靜儀今天搶頭香，第一時間登記。台中小英姐妹會會長康秀絹表示，因林醫師已接受黨主席蔡英文徵召，姐妹會組100隊後援會準備當林靜儀的後盾。立委何欣純站台相挺，她說林靜儀發揮女性柔堅定的特質，且是專業婦產科醫師，已接生過約7000名新生兒，功德無量。

林靜儀今天到台中市選委會登記為中二選區立委補選參選人，競選總部主委交通部前部長林佳龍、總幹事前立委陳柏惟、立委何欣純、立委張廖萬堅、總統府資政沈國榮、台灣基進黨主席陳奕齊、民進市黨部主委李天生、台中小英姐妹會會長康秀絹、議會民進黨團總召謝明源、議員邱素貞、張家銨、江肇國、林德宇等人到場，民進黨正國會、新潮流與英派民代都有代表出席。

後援會長蔡其昌則未出席，他上午8點出席梧棲區鴨母寮永天宮舉行入火安座大典，管理委員團拜。

何欣純指出，林靜儀是她台中女中的學妹，在上任林是不分區的立委，是好姐妹好同事。大家都到提到林靜儀是優女性，有專業有溫柔有細膩，有不一樣的女性特質，絕對可以拚下這一席立委。

何欣純說，林靜儀專業的婦產科醫師，不但照顧女性的健康，且接生過約7000名新生兒，這就是台灣人說的功德無量。另發揮女性的溫柔，笑頭笑臉，在場掃街，很受婆婆媽媽歡迎。林靜儀不是不食人間煙火的立委，擔任不分區立委時在南投草屯蹲點，服務鄉親的熱誠，不容置疑。