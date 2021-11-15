快訊

東奧後又失寵的台灣運動圈？看這個國家如何提倡運動

陳時中餐敘美魔女另一身份曝光 邱太三：絕對依法處理

林靜儀登記台中綠營派系到齊 100支姐妹後援會就位

聯合報 / 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
林靜儀登記，民進黨台中各派系代表到齊。記者劉柏均／攝影
林靜儀登記，民進黨台中各派系代表到齊。記者劉柏均／攝影

台中市立委第二選區補選，民進黨參選人林靜儀今天搶頭香，第一時間登記。台中小英姐妹會會長康秀絹表示，因林醫師已接受黨主席蔡英文徵召，姐妹會組100隊後援會準備當林靜儀的後盾。立委何欣純站台相挺，她說林靜儀發揮女性柔堅定的特質，且是專業婦產科醫師，已接生過約7000名新生兒，功德無量。

林靜儀今天到台中市選委會登記為中二選區立委補選參選人，競選總部主委交通部前部長林佳龍、總幹事前立委陳柏惟、立委何欣純、立委張廖萬堅、總統府資政沈國榮、台灣基進黨主席陳奕齊、民進市黨部主委李天生、台中小英姐妹會會長康秀絹、議會民進黨團總召謝明源、議員邱素貞、張家銨、江肇國、林德宇等人到場，民進黨正國會、新潮流與英派民代都有代表出席。

後援會長蔡其昌則未出席，他上午8點出席梧棲區鴨母寮永天宮舉行入火安座大典，管理委員團拜。

何欣純指出，林靜儀是她台中女中的學妹，在上任林是不分區的立委，是好姐妹好同事。大家都到提到林靜儀是優女性，有專業有溫柔有細膩，有不一樣的女性特質，絕對可以拚下這一席立委。

何欣純說，林靜儀專業的婦產科醫師，不但照顧女性的健康，且接生過約7000名新生兒，這就是台灣人說的功德無量。另發揮女性的溫柔，笑頭笑臉，在場掃街，很受婆婆媽媽歡迎。林靜儀不是不食人間煙火的立委，擔任不分區立委時在南投草屯蹲點，服務鄉親的熱誠，不容置疑。

她說，林靜儀身為台中人，在此升學就業，之前接生的baby，有的甚至可以投票了，透過這股堅定溫柔的力量，改變第二選區的生態，給中二選區一個新的機會與選擇。

中二選區民進黨參選人林靜儀搶頭香到中市選委會登記。記者劉柏均／攝影
中二選區民進黨參選人林靜儀搶頭香到中市選委會登記。記者劉柏均／攝影
立委何欣純(左)表示，林靜儀身為婦產科醫生，接生過約7000名新生兒。記者陳秋雲／攝影
立委何欣純(左)表示，林靜儀身為婦產科醫生，接生過約7000名新生兒。記者陳秋雲／攝影
台中小英姐妹會長康秀絹（左）表示，100支後援姐妹會準備好了。記者陳秋雲／攝影
台中小英姐妹會長康秀絹（左）表示，100支後援姐妹會準備好了。記者陳秋雲／攝影

林靜儀 何欣純 民進黨

延伸閱讀

林靜儀登記、陳柏惟致詞50秒「天天見面叫我說話真歹勢」

林靜儀搶頭香 林佳龍：3Q兩年爭取建設比顏家20年多

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

全代會宣示拚補選 蔡英文授旗給林靜儀、陳柏惟也同台

相關新聞

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

台中立委第二選區補選今開放登記，民進黨參選人林靜儀今天上午搶頭香，8點就前往台中市選委會登記。林靜儀身穿醫師袍，她強調，...

林靜儀登記台中綠營派系到齊 100支姐妹後援會就位

台中市立委第二選區補選，民進黨參選人林靜儀今天搶頭香，第一時間登記。台中小英姐妹會會長康秀絹表示，因林醫師已接受黨主席蔡...

加速處理在港國產 蘇建榮：尊重陸委會且協助辦理

香港情勢近年出現變化，有媒體關切政府如何處理在香港的國有財產，財政部長蘇建榮今天表示，這塊屬港澳條例管轄，由陸委會主管，...

美議員團上周訪台 外交部：來訪彰顯對台美關係的重視

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等議員9日晚間搭乘軍機抵台訪問，全程行程保密；外交部今天終於發布新聞稿說明表...

林靜儀登記、陳柏惟致詞50秒「天天見面叫我說話真歹勢」

台中市立委第二選區民進黨參選人林靜儀今天搶頭香，競選總部主委林佳龍與總幹事陳柏惟陪同登記。陳柏惟表示台灣基進與民進黨合作...

紀念堂拆除銅像「不可回復性處置」惹議 促轉會今解釋

促轉會代理主委葉虹靈今解釋，她所說中正紀念堂的蔣介石銅像做不可恢復性的處置，是指如果社會認為要保留銅像做教育與展示之用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。