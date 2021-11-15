美議員團上周訪台 外交部：來訪彰顯對台美關係的重視

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等議員9日晚間搭乘軍機抵台訪問，全程行程保密；外交部今天終於發布新聞稿說明表示，此團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

外交部指出，美國聯邦參議員柯寧、柯瑞柏（Mike Crapo）、李麥克（Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville）及聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（Jake Ellzey）組成的國會議員訪團一行12人於9日至11日訪問我國。

外交部表示，訪團在台期間曾晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部說，感謝柯寧一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我國與美國國會的深厚情誼。

美國在台協會（AIT）今也針對美國議員團訪台發布聲明指出，此行程為國會議員出訪印太地區的一環；國會議員於訪問期間與台灣資深領袖會員，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

據外交部資料，柯寧是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去年2月於華府會晤在當時訪美的賴清德副總統當選人，也多次連署支持友我議案及聯名函，如連署「台北法」（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。

柯寧也是「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。柯瑞柏及李麥克長期支持各項友我議案，也是我在美國國會的重要友人。塔柏維爾、岡薩雷斯及艾爾濟眾則是本屆美國國會新科議員，非常關注台灣事務。