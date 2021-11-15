紀念堂拆除銅像「不可回復性處置」惹議 促轉會今解釋

促轉會代理主委葉虹靈今解釋，她所說中正紀念堂的蔣介石銅像做不可回復性的處置，是指如果社會認為要保留銅像做教育與展示之用，要去反思民主歷史的話，這個反思性的手法應該是要不可回復性的，才不會展覽到期就被撤掉。

促轉會昨舉行「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」座談會，葉虹靈致詞時指出，「促轉會基於轉型正義立場，我們認為銅像應該要移除，或者要做不可回復性的處置」，才不會像之前辦過展覽，儀隊一度撤出，但政黨輪替或換了不同主政者，可能儀隊又恢復，展覽也消失。

立法院司法及法制委員會今邀請促轉會主任委員列席報告業務概況及立法計畫並備質詢，葉虹靈在備詢前簡短接受媒體訪問，解釋昨天的說法。

葉虹靈表示，促轉會從轉型正義的角度，先前就已提出民主國家不該再用這樣的規模跟資源去紀念銅像，建議移除銅像。

葉虹靈接著說，她昨天在座談會提到此事，是因為有些人提議可留銅像做教育、展示之用，但促轉會提出前總統陳水扁政府也有類似作為，但主政者變動後，可能展示、儀隊又恢復原狀；所以她的意思是說，若要保留銅像做教育跟展示之用的話，希望這個教育跟展示的作法是具不可回復性的，才不會變成一下子有展，一下子沒展。

葉虹靈指出，轉型正義不是評價個別歷史人物的功過，轉性正義的重點是在反省國家機器錯誤的作為，所以促轉會所提出的是「現在的民主國家不該再用這樣的規模跟資源，紀念跟崇拜對我們的同胞造成如此多傷害的獨裁者」。