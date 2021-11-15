快訊

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

我住「下流大街7號」？ 倫敦髒話連篇街道史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林靜儀搶頭香 林佳龍：3Q兩年爭取建設比顏家20年多

聯合報 / 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
台中市前市長林佳龍表示，陳柏惟兩年來在地建設「比競爭對手20年還多。」記者陳秋雲/攝影
台中市前市長林佳龍表示，陳柏惟兩年來在地建設「比競爭對手20年還多。」記者陳秋雲/攝影

台中市立委第二選區補選1月9日投票，中市選委會今天受理參選登記。民進黨參選人林靜儀今天由競選總部主委林佳龍陪同「搶頭香」。林佳龍表示，當初他主動徵詢陳柏惟來中二選區挑戰國民黨顏寬恒，陳柏惟這兩年來爭取建設比顏家20年多。

林佳龍表示，他再次與陳柏惟並肩作戰。兩年前他徵詢台灣基進陳柏惟來中二選區選立委，當時他身為台中市長，要為台中選民推薦最優秀的候選人。

林佳龍說，陳柏惟的表現「大家看得見」真的是把一天當成一個月在打拚，尤其是他擔任交通部長期間，清楚知道陳柏惟對地方的貢獻，「兩年來做得比他的競爭對手20年還要多」，尤其是交通建設方面。有一些未完成的建設就要由林靜儀來接棒。

不過陳柏惟的競爭對手即顏清標家族，台中市前市長胡志強昨晚也表示顏清標是他13年任內爭取最多中央經費的立委，顏寬恒則不在他的任內。

林佳龍說，我們大家要來為正義（靜儀）發聲，陳柏惟也要成為正義的化身，他對陳柏惟説「你就要成為靜儀的分身。」

林佳龍表示，這一次兩黨大團結（民進黨與台灣基進黨）為台中市民選出最優秀的立法委員。他認識林靜儀10幾年，她的專業與熱情絕對可以成為最優秀的立委。

林靜儀參選登記搶頭香，林佳龍說「兵貴神速」「分秒必爭」請你來我看到他的每天行程，馬不停蹄，好的開始就是成功的保證。還要請大家不分黨派團結成為林靜儀的化身，為人民而戰為台灣而戰。

陳柏惟 林佳龍 林靜儀

延伸閱讀

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

全代會宣示拚補選 蔡英文授旗給林靜儀、陳柏惟也同台

陳柏惟贈手套交棒林靜儀 蔡英文授戰旗

綠全代會 陳柏惟、林昶佐起立向民進黨黨旗致敬

相關新聞

民進黨全代會…蔡英文壓線拆彈 提名條例通過

民進黨爭議許久的二○二二年直轄市與縣市長提名特別條例，蔡英文總統日前與主要表達異議的「正國會」中常委陳茂松溝通，「親手拆...

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

台中立委第二選區補選今開放登記，民進黨參選人林靜儀今天上午搶頭香，8點就前往台中市選委會登記。林靜儀身穿醫師袍，她強調，...

冷眼集／蔡「安內」後 選戰考驗才開始

為爭二○二二選舉提名，民進黨派系躁動，蔡英文在最後壓線時刻出手，化解了黨內對於縣市長特別提名條例爭議。全代會上大咖雲集齊...

林靜儀登記陳柏惟致詞50秒「天天見面叫我說話真歹勢」

台中市立委第二選區民進黨參選人林靜儀今天搶頭香，競選總部主委林佳龍與總幹事陳柏惟陪同登記。陳柏惟表示台灣基進與民進黨合作...

紀念堂拆除銅像「不可回復性處置」惹議 促轉會今解釋

促轉會代理主委葉虹靈今解釋，她所說中正紀念堂的蔣介石銅像做不可恢復性的處置，是指如果社會認為要保留銅像做教育與展示之用，...

【重磅快評】全球氣候變遷評比 台灣掛車尾不冤枉

國際環境團體年度「氣候變遷指標評鑑〈CCPI〉」揭曉，六十四個被評鑑國台灣再退三名，名列六十，快到退無可退、掛車尾的終點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。