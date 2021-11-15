林靜儀搶頭香 林佳龍：3Q兩年爭取建設比顏家20年多

台中市立委第二選區補選1月9日投票，中市選委會今天受理參選登記。民進黨參選人林靜儀今天由競選總部主委林佳龍陪同「搶頭香」。林佳龍表示，當初他主動徵詢陳柏惟來中二選區挑戰國民黨顏寬恒，陳柏惟這兩年來爭取建設比顏家20年多。

林佳龍表示，他再次與陳柏惟並肩作戰。兩年前他徵詢台灣基進陳柏惟來中二選區選立委，當時他身為台中市長，要為台中選民推薦最優秀的候選人。

林佳龍說，陳柏惟的表現「大家看得見」真的是把一天當成一個月在打拚，尤其是他擔任交通部長期間，清楚知道陳柏惟對地方的貢獻，「兩年來做得比他的競爭對手20年還要多」，尤其是交通建設方面。有一些未完成的建設就要由林靜儀來接棒。

不過陳柏惟的競爭對手即顏清標家族，台中市前市長胡志強昨晚也表示顏清標是他13年任內爭取最多中央經費的立委，顏寬恒則不在他的任內。

林佳龍說，我們大家要來為正義（靜儀）發聲，陳柏惟也要成為正義的化身，他對陳柏惟説「你就要成為靜儀的分身。」

林佳龍表示，這一次兩黨大團結（民進黨與台灣基進黨）為台中市民選出最優秀的立法委員。他認識林靜儀10幾年，她的專業與熱情絕對可以成為最優秀的立委。

林靜儀參選登記搶頭香，林佳龍說「兵貴神速」「分秒必爭」請你來我看到他的每天行程，馬不停蹄，好的開始就是成功的保證。還要請大家不分黨派團結成為林靜儀的化身，為人民而戰為台灣而戰。