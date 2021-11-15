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林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

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林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

聯合報 / 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
台中第二選區立委補選登記今天開跑，民進黨參選人林靜儀身穿醫師袍，搶頭香登記，競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟陪同。記者陳秋雲／攝影
台中第二選區立委補選登記今天開跑，民進黨參選人林靜儀身穿醫師袍，搶頭香登記，競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟陪同。記者陳秋雲／攝影

台中立委第二選區補選今開放登記，民進黨參選人林靜儀今天上午搶頭香，8點就前往台中市選委會登記。林靜儀身穿醫師袍，她強調，她用最快速度前往登記，沒什麼好拖延的，選民期待家鄉更好、政治更自由，也期待地方盤根錯節的家族政治有機會鬆動。

林靜儀今早前往登記聲勢浩大，她穿上醫師袍，由競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟陪同，基進黨主席陳奕齊、民進黨立委何欣純、地方黨部主委李天生與多名議員也出席，為林靜儀壯大聲勢。

林靜儀說，開放登記第一時間就來，這是回應選民需求，至於對手怎麼想？他應該向選民說明；這是民進黨、基進黨合作，用最快速度回應選區與全國民眾的期待，要為中二選區帶來好的政治。

林靜儀說，投入參選後，選民都跟他說現有勢力、家族地方政治不可能改變，陳柏惟當選後，大家才發現有機會改變，這次補選選民期待家鄉更好，也期待地方盤根錯節的家族政治有機會鬆動；她會提出「10帖新藥方」，包含老人、兒童照顧、能源政策、地方資源導入等，成為在第一線照顧民眾的人。

林佳龍說，他身為前台中市長，要為台中推薦最優秀人才，2年前徵詢陳柏惟來選立委，就交通建設而言，陳柏惟2年比對手20年爭取更多、更好，接下來由林靜儀接棒，林靜儀就是「正義」（台語諧音），陳柏惟是分身，兩黨大團結，選出最優秀立委。

何欣純說，她與林靜儀是台中女中學姊、學妹，要來給學妹加油，林靜儀接生過7000個小孩，有些人可能也有投票權了，她不是不食人間煙火的立委，曾在南投草屯蹲點經營，有服務熱誠與經驗，給中二選區新的機會與選擇。

台中第二選區立委補選登記今天開跑，民進黨參選人林靜儀身穿醫師袍，搶頭香登記，陪同登記的聲勢浩大。記者陳秋雲／攝影
台中第二選區立委補選登記今天開跑，民進黨參選人林靜儀身穿醫師袍，搶頭香登記，陪同登記的聲勢浩大。記者陳秋雲／攝影

林靜儀 陳柏惟 民進黨

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