影／宏都拉斯總統葉南德茲 結束行程晚間搭機離台

今年剛好是我國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）伉儷等應我國政府邀請來訪，為期三天的訪問行程昨天告一段落，昨天晚間葉南德茲伉儷一行人搭乘晚間11點50分華航編號CI-8班機前往洛杉磯。

蔡英文總統前天在總統府內會見宏國總統葉南德茲一行人，訪問團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人，這也是葉南德茲第四次訪台。

蔡英文總統在和葉南德茲會面時表示，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80周年，此時率團來訪意義非凡。

葉南德茲則表示，這次率團到中華民國台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化，無論是他在任或卸任之後。