宏都拉斯總統葉南德茲率訪問團 今晚搭機離台

台灣是個充滿溫情的島嶼，一位在美國聲名狼藉，遭毒販向美國政府指控涉及販毒的宏都拉斯總統，到訪台北被民進黨政府奉為上賓，外交部次長俞大㵢在機場迎接這位臭名在外的總統，內心也許五味雜陳，但為了民進黨政府的外交宣傳，只好忍耐與這位可能有販毒爭議的總統陪笑臉。

2021-11-14 19:32