宏都拉斯總統葉南德茲率訪問團 今晚搭機離台

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
宏都拉斯總統葉南德茲（中）伉儷等一行人，今天晚間前往桃園國際機場搭乘中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維代表在B9國賓門歡送總統伉儷，登機過程並未發表談話。記者季相儒／攝影
宏都拉斯總統葉南德茲（中）伉儷等一行人，今天晚間前往桃園國際機場搭乘中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維代表在B9國賓門歡送總統伉儷，登機過程並未發表談話。記者季相儒／攝影

今年剛好是我國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）伉儷等應我國政府邀請來訪，為期三天的訪問行程今天告一段落，今天晚間宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）伉儷等一行人搭乘華航編號CI-8班機前往洛杉磯

昨天蔡英文總統在總統府內會見宏都拉斯總統葉南德茲一行人，訪問團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人，這也是葉南德茲第四次訪台。

宏都拉斯總統葉南德茲伉儷等一行人，今天晚間前往桃園國際機場搭機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維代表在B9國賓門歡送總統伉儷，登機過程並未發表談話。

宏都拉斯總統葉南德茲伉儷等一行人，今天晚間前往桃園國際機場搭乘中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（右）代表在B9國賓門歡送總統伉儷。記者季相儒／攝影
宏都拉斯總統葉南德茲伉儷等一行人，今天晚間前往桃園國際機場搭乘中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（右）代表在B9國賓門歡送總統伉儷。記者季相儒／攝影

宏都拉斯 總統府 洛杉磯

延伸閱讀

民進黨縣市長提名爭議 正國會陳茂松：我選擇相信總統說的

白俄邊界難民危機 拜登、賀錦麗關切 俄切割施壓歐盟

外交部贈勳 宏都拉斯外長：展現兩國堅實邦誼

【專家之眼】宏國總統臨去秋波的弦外之音

相關新聞

影／宏都拉斯總統葉南德茲 結束行程晚間搭機離台

今年剛好是我國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alva...

宏都拉斯總統葉南德茲率訪問團 今晚搭機離台

今年剛好是我國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alva...

向心夫婦捲共諜案獲不起訴 王鴻薇斥民進黨慣用烏賊戰

一名女網友以「韓市長請管好您兒子」為題發文，指控手機遊戲帳號、密碼被侵占，今天凌晨，這名女大生發出道歉聲明。北市議員王鴻...

促轉會要移除蔣介石銅像 吳斯懷：惡質操作不能接受

促轉會代理主委葉虹靈今天表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，並做「不可回復性」處置，不能因政黨輪替或不同主...

拜習會將登場如何談台灣議題 外交部：美方已事前簡報

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於美東時間15日視訊會晤，外交部今天表示，已有掌握：美方也已事前對台簡報，並承諾將循例...

蔡政府熱情接待宏國總統 絕口不提他涉嫌販毒

台灣是個充滿溫情的島嶼，一位在美國聲名狼藉，遭毒販向美國政府指控涉及販毒的宏都拉斯總統，到訪台北被民進黨政府奉為上賓，外交部次長俞大㵢在機場迎接這位臭名在外的總統，內心也許五味雜陳，但為了民進黨政府的外交宣傳，只好忍耐與這位可能有販毒爭議的總統陪笑臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。