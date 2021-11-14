快訊

地牛翻身！ 宜蘭近海規模5.3地震 最大震度3級

中職／陳偉漢遭速球直擊頭部倒地 左耳外傷縫合觀察中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促轉會要移除蔣介石銅像 吳斯懷：惡質操作不能接受

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

促轉會代理主委葉虹靈今天表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，並做「不可回復性」處置，不能因政黨輪替或不同主政者後再次恢復。國民黨立委吳斯懷表示，促轉會不是仇恨會，要改就請民進黨統一標準，歷史不能只還原他們認為的真相。

吳斯懷表示，要轉型正義，希望民進黨用同一標準檢視，如果只是針對蔣公銅像，不是政黨該有的格局，如果要改，所有與中正有關的全省道路統統改成「反省威權路」、所有國中小校名改為「反省威權校」，如果是這樣，他百分之百沒意見。

吳斯懷說，八田與一傷害多少台灣民眾和原住民，這段歷史資料檔案都有，民進黨要不要把所有神社拆掉、把遺址蓋城水庫？蔣公在台灣蓋了幾十座水庫，三七五減租對台灣窮苦佃農貢獻多大，歷史不能只還原民進黨所認為的真相。

吳斯懷也說，高雄城中城大火，高雄市長陳其邁也以「時空環境不同」，拒絕為他過去立下的標準辭職，民進黨的雙重標準展露無遺。促轉會把仇恨延續下去，民進黨才有選票、才能保住政權，這不叫反省，這是非常惡質的政治操作，他完全不能接受。

民進黨 吳斯懷 促轉會

延伸閱讀

中正紀念堂轉型 促轉會：移除銅像、做不可回復性處置

張亞中找民進黨辯論228 輸了700萬退休金作台獨基金

相關新聞

促轉會要移除蔣介石銅像 吳斯懷：惡質操作不能接受

促轉會代理主委葉虹靈今天表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，並做「不可回復性」處置，不能因政黨輪替或不同主...

拜習會將登場如何談台灣議題 外交部：美方已事前簡報

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於美東時間15日視訊會晤，外交部今天表示，已有掌握：美方也已事前對台簡報，並承諾將循例...

蔡政府熱情接待宏國總統 絕口不提他涉嫌販毒

台灣是個充滿溫情的島嶼，一位在美國聲名狼藉，遭毒販向美國政府指控涉及販毒的宏都拉斯總統，到訪台北被民進黨政府奉為上賓，外交部次長俞大㵢在機場迎接這位臭名在外的總統，內心也許五味雜陳，但為了民進黨政府的外交宣傳，只好忍耐與這位可能有販毒爭議的總統陪笑臉。

中正紀念堂轉型 促轉會：移除銅像、做不可回復性處置

促轉會代理主委葉虹靈今表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置，否則可能因政黨輪替...

【今日精摘】民進黨直轄市長人選由蔡英文徵召／公投說明會羅智強對徐國勇

•民進黨今天舉行全國黨代表大會。會中通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由黨主席提名經中執會通過後徵召、非執政縣市則經徵詢或協調後產生單一人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政已屆滿縣市辦理提名初選。

國民黨公投說明會換將 徐國勇：朱立倫勿藐視年輕人為「下駟」

第二場公投電視說明會將於18日登場，國民黨原本推出「黃金陣容」，當天要由主席朱立倫親自上陣擔任「公投綁大選」一案的正方代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。