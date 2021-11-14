促轉會要移除蔣介石銅像 吳斯懷：惡質操作不能接受

促轉會代理主委葉虹靈今天表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，並做「不可回復性」處置，不能因政黨輪替或不同主政者後再次恢復。國民黨立委吳斯懷表示，促轉會不是仇恨會，要改就請民進黨統一標準，歷史不能只還原他們認為的真相。

吳斯懷表示，要轉型正義，希望民進黨用同一標準檢視，如果只是針對蔣公銅像，不是政黨該有的格局，如果要改，所有與中正有關的全省道路統統改成「反省威權路」、所有國中小校名改為「反省威權校」，如果是這樣，他百分之百沒意見。

吳斯懷說，八田與一傷害多少台灣民眾和原住民，這段歷史資料檔案都有，民進黨要不要把所有神社拆掉、把遺址蓋城水庫？蔣公在台灣蓋了幾十座水庫，三七五減租對台灣窮苦佃農貢獻多大，歷史不能只還原民進黨所認為的真相。

吳斯懷也說，高雄城中城大火，高雄市長陳其邁也以「時空環境不同」，拒絕為他過去立下的標準辭職，民進黨的雙重標準展露無遺。促轉會把仇恨延續下去，民進黨才有選票、才能保住政權，這不叫反省，這是非常惡質的政治操作，他完全不能接受。