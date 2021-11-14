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中正紀念堂轉型 促轉會：移除銅像、做不可回復性處置

聯合報 / 記者張加／即時報導
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。圖／聯合報系資料照
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。圖／聯合報系資料照

促轉會代理主委葉虹靈今表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置，否則可能因政黨輪替或不同主政者而恢復。

促轉會今舉行「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」座談會，與談人包括政治案件當事人蔡焜霖、台灣二二八關懷總會常務理事潘信行、台大歷史系教授周婉窈、中央研究院社會學研究所兼任研究員張茂桂。

葉虹靈致詞指出，前總統陳水扁時代曾啟動幾波不同的轉型，包括在大廳辦展覽等，但隨著政黨輪替，展期的結束，相關活動也會消失；2016年政黨輪替後，文化部前部長鄭麗君舉辦一系列活動，促轉會2018年以來與文化部有相關活動，今年9月提出轉型方案，希望將中正紀念堂打造成反省威權歷史的公園。

葉虹靈介紹促轉會日前公布的中正紀念堂轉型方案，以「反省威權歷史公園」為主軸，轉型方向包括改造威權空間，也要重構紀念敘事，並建議大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。

葉虹靈說，現在要討論的不再是轉型與否，而是在轉型前提下，中正紀念堂的堂體、園區如何配置，「促轉會基於轉型正義立場，我們認為銅像應該要移除，要做不可回復性的處置」。

葉虹靈提及，曾有人說「中正紀念堂管理處組織法」是最大威權象徵，開宗明義要緬懷蔣公，所以如何在法制與文資基礎上推動轉型工作，促轉會後續會積極進行。

張茂桂認為，中正紀念堂應轉型為「戰爭與和平」紀念堂，看待歷史的時候，把過去所遺忘的戰爭因素帶進來，「不是完全針對蔣介石，但蔣介石在裡面會被處理，會被檢討。」

中正紀念堂 促轉會 戰爭

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