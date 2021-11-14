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國民黨公投說明會換將 徐國勇：朱立倫勿藐視年輕人為「下駟」
第二場公投電視說明會將於18日登場，國民黨原本推出「黃金陣容」，當天要由主席朱立倫親自上陣擔任「公投綁大選」一案的正方代表，但國民黨不滿民進黨派出律師洪偉勝擔任反方代表，還批評是「上駟對下駟」，朱突然決定不出席，但民進黨近日更換名單由內政部長徐國勇上陣代替原本的洪偉勝，朱還是決定不出席。徐國勇今天批評，朱立倫不該認為年輕人就是「下駟」，太不尊重。
據了解，民進黨推出的名單只是「暫定」，針對「公投綁大選」一案，早就決定會在最後時刻換上徐國勇對戰朱立倫，接下來也會更換名單，於11月24日派出立委莊瑞雄及12月11日派出立委管碧玲應戰。
徐國勇表示，針對「公投綁大選」一案，將代表行政團隊表達不同意的立場。他一開始接到的訊息，對手就是朱立倫，一開始報名的洪偉勝很優秀，對於年輕人，「不應該用你的職位，認為年輕人就是下駟，太不尊重；我們不管對誰，都認為是對上駟。」
徐國勇說，「不管誰上陣，我都認為自己是下駟對上駟」，他呼籲朱立倫不要用自己的身分來藐視年輕人，「國民黨要派誰出來，他們決定，我統統是尊敬。」
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