林敏霖請辭國民黨中市黨部主委 提供佈局空間

國民黨甫確定中二選區立委補選由顏寛恆參選，卻突然傳出國民黨市黨部主委林敏霖請辭。林敏霖辭職是否會影響派系團結？或是影響國民黨整體戰局？

據了解，林敏霖主動請辭主委，是要讓新任主席朱立倫有空間可以派任新人選，並共同思考如何應對補選這一戰。林敏霖不論是否接受慰留，其目的應是在促成國民黨中央、地方、顏家、以及盧秀燕的同心合力，以應對這場硬戰。

刪Q後綠營全力反攻

主要是民進黨在罷免陳柏惟一案，是全黨上下都動員支持反罷免。最後雖輸掉罷免一役，但蔡英文即刻以民進黨主席身分徵召林靜儀，同樣的動員全黨力拱林靜儀。林靜儀的出線代表蔡英文的意志，蔡英文有不能輸的壓力。

反觀國民黨，罷免陳柏惟案雖是由民間發起，但國民黨與顏家背後出力甚大，尤其顏寛恒以「最強義工」在中二選區賣力勤跑付出，如果補選輸給林靜儀，也等於是白忙一場。國民黨則不但罷免案前功棄盡，對後續的縣市長選舉，也會有不利的影響。

國民黨中央將出面

如果國民黨中央僅在一旁坐視，要以顏家一己之力去對抗民進黨舖天蓋地的攻擊，顯然不易抵擋。若單靠市黨部力量，也本就不足以應付民進黨全黨火力。

林敏霖本是地方紅派大老，身為地方黨部主委，或許在地方組織整合與派系合作具有一定的力道，但仍需國民黨中央的空戰支援。面對民進黨舖天蓋地的以媒體、網路攻擊顏家，林敏霖恐心有未逮，選戰激化後，更需黨中央請到趙少康、郝龍斌、連勝文等要角支援。

此外，競選總部主任委員與總幹事，確然需要有一定份量的人接手。雖然一般認為，台中市長盧秀燕與前國民黨主席、立委江啟臣適合分任主委與總幹事；但也許國民黨中央或相關人等有其不同看法。

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