民進黨2022議員初選提名 青年、新住民、新人民調加分確定

民進黨今天舉辦全國黨代表大會。會中討論「民進黨2022年直轄市議員提名特別條例」，確定青年、新住民新人初選民調加分，因現場無人提出異議，兼任黨主席的蔡英文總統當場宣布照案通過。

民進黨中執會通過提案指出，為鼓勵新人參選，明年議員黨內初選，新人的民調積分將乘以1.1倍，若新人且為青年或新住民，民調積分乘以1.2倍計算。新人的認定標準為未曾登記各項公職選舉者，青年認定標準為年齡在35歲以下，並以2022年直轄市議員黨內初選登記最後一天為計算基準日，新住民認定標準，是指因婚姻關係規劃而取得中華民國國籍者。

但草案中所提相關但書指出，若配偶、三等親內之親屬，曾任各級公職，而候選人的參選選區與其公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

民進黨秘書長林錫耀說，該案就是排除政二代後，對新人有初選加分，青年、新住民的加分再高一些，這部分也是此案的重點；此案討論時無人提出異議，因此蔡總統當場宣布通過。