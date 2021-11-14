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蔡英文徵召六都市長提名 民進黨全代會通過
民進黨今天舉行全國黨代表大會。會中通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由黨主席提名經中執會通過後徵召、非執政縣市則經徵詢或協調後產生單一人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政已屆滿縣市辦理提名初選。
依照條例內容，除了民進黨將執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣3個縣市須辦理初選，其他縣市則為徵召提名人選。條例明定，直轄市長人選提名，由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，徵召辦法由中執會另訂之。黨秘書長林席要說明，外界質疑徵召太草率，沒有黨內民主程序，但這次徵召辦法要由中執會訂定，會用什麼標準、程序來徵召中執會將另定之，而且主席提名之後，也還要中執會來通過。
會中通過的「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」指出，為處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，條例明定，將成立「2022年選舉對策委員會」來主責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。
條例明定，選對會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選。協調對象對解決之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選，若對解決競爭之機制無共識，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。
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