民進黨縣市長提名爭議 正國會陳茂松：我選擇相信總統說的

民進黨全代會今將通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，六都首長將由黨主席蔡英文徵召。先前曾因不滿提名方式而屢次抗議的正國會派系中常委陳茂松今表示，經過與蔡英文總統溝通，「我選擇相信總統說的」，這是有初選程序、也有點像徵召的提名辦法。

陳茂松今指出，蔡英文總統有找他談過，關於徵召的提名制度，一開始是秘書長林錫耀講得不清楚，六都首長全部徵召的角度不太對，現在提名條例則有談到，經過徵詢協調、處理民調再做徵召，這其實具有初選精神。

陳茂松表示，當初主席交代秘書長的意思，是要盡量排除初選的枯枝雜草，「講簡單點，就是有些人登記來亂的」，但對於要如何排除，秘書長卻說是全部徵召，因此他站在黨內民主立場表示反對。

陳茂松說，希望通過提名條例之後，黨內再成立選舉對策委員會，「不能全部都用徵召，要有個程序」，他並表示，經過跟蔡英文總統溝通，「我選擇相信總統講的」，提名條例是有初選程序，但名義上有點像徵召的方法。