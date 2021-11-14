民進黨全代會 蔡英文：李應元為自由民主拚出一條路

民進黨今天進行全國黨代表大會。身兼民進黨主席的蔡英文總統在會中致詞表示，前幾天台灣失去了一位好人才，也失去了一位好戰友，也是自己的好朋友，他是還在盛年的民進黨前秘書長李應元。

蔡英文指出，李應元是2004年「手牽手護台灣」成功的關鍵人物，大家也都還記得，這個運動一開始被認為是「不可能的任務」，但正是因為李應元燃燒熱情、百折不撓，最後讓大家留下了，滿滿的感動。

蔡英文說，李應元的人生很精采，曾經是海外黑名單的一員，為了心愛的台灣放下美國優渥安逸的生活，寧願被抓、被關，也要回到台灣，為這塊土地上的自由民主拚出一條路。

蔡英文表示，這段故事很多同志可能都比自己還熟悉，但說這個故事是因為想告訴大家，每一個時代的人，都有各自的時代使命，台灣的民主之所以可以不斷向前，就是因為有一位又一位，像李應元這樣的鬥士，用青春、用血汗，追逐夢想，才能成就今天引以為傲的民主台灣。