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民進黨北市黨部百人志工隊 吳怡農：深入社區辦客廳會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳怡農表示，台北市志工隊接下來會在各社區舉辦客廳會。圖／民進黨北市黨部提供
吳怡農表示，台北市志工隊接下來會在各社區舉辦客廳會。圖／民進黨北市黨部提供

迎戰2022，民進黨台北市黨部主委吳怡農為加深黨部與市民連結，市民志工隊Team Together近期已招募四百位志工，周末也邀請150位新志工參與座談會，討論大家關心的公共議題，黨部主委吳怡農表示，他要進一步讓民進黨更貼近民意，台北市志工隊接下來會在各社區舉辦客廳會，相信有這麼多熱心夥伴的參與，台灣的民主一定會越走越好。

吳怡農先前受訪時曾表示，8月底委託民調公司調查，結果讓他警覺「市民對政黨沒太大信心」，為了讓民進黨更貼近民意，他啟動市民志工隊，這次的座談會，吳怡農也藉此機會分享他對四大公投案的思考，透過討論，了解政府可以如何提供更完整的資訊、創造更客觀討論空間，改善公投決策的過程。

吳怡農表示，現場多數人認為，理想的公民投票，應該給予社會半年至一年以上的時間，來充分瞭解台灣所面臨的選擇。吳說，直接民主的精神很簡單，超越政黨政治、讓人民作主，但是，好的「直接民主」需要好的制度，而很可惜的是，這次「公投是否綁大選」的提案並沒有解決核心的問題。

另外，吳也提到，有志工關心要怎麼在這麼多不同的意見中找到共識？吳怡農表示，無論是即將到來的公投案，或者台北市民關心的其他挑戰，民進黨都需要不斷走進人群，每個人願意從凝聽開始，社會才有可能從對立走向團結。

迎戰2022，民進黨台北市黨部主委吳怡農為加深黨部與市民連結，市民志工隊Team Together近期已招募四百位志工，周末也邀請150位新志工參與座談會，討論大家關心的公共議題。圖／民進黨北市黨部提供
迎戰2022，民進黨台北市黨部主委吳怡農為加深黨部與市民連結，市民志工隊Team Together近期已招募四百位志工，周末也邀請150位新志工參與座談會，討論大家關心的公共議題。圖／民進黨北市黨部提供

吳怡農 民進黨 公投

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