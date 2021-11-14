蘇貞昌：台灣現在是最壞的時代 也是最好的時代
行政院長蘇貞昌今在民進黨中常會中，向全體黨代表報告施政成果，他表示，面對中國軍機繞台、遙控親中勢力顛覆台灣，台灣也得到許多國際助力，「台灣現在是最壞的時代，也是最好的時代」。
蘇貞昌首先說明為什麼台灣現在是最壞時代，中國軍機繞台，美國前國務卿萊斯也說「中國遙控親中勢力顛覆台灣」，經濟學人並指「台灣是世界上最危險的地方」。
蘇貞昌表示，台灣現在是最壞的時代，也是最好的時代，獲得許多國際助力，如歐洲議會580票贊成通過挺台報告案，日本國會全體參議員起立支持台灣，美國國務卿布林肯表示「若中國攻擊台灣，美國與盟國會採取行動」，捷克參議院議長韋德齊更說「我是台灣人」。
蘇貞昌並對全體黨代表喊話，蔡總統領導的台灣讓世界看見，站在歷史關鍵時刻，必須團結奮力走過國民黨的亂，讓人民對民進黨更有信心，得到更大支持，「歷史的責任在你我肩膀上，希望大家在最需要時刻，發揮力量告訴民眾，1218你的一票決定國家政策，台灣的未來」。
蘇貞昌表示，要讓蔡總統的領導能繼續強而有力，需要大家堅定努力、齊一腳步，才能夠通過考驗，投下公投四個不同意，讓台灣更有力，他也喊話，要給這段時間國人的努力、總統領導、立法院協助以及行政團隊掌聲，並給國家總統最大掌聲，「讓辛苦的蔡總統帶領我們繼續前進，大家加油」。
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