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民進黨全代會蘇貞昌細數執政成績 轟國民黨只會「亂」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌批國民黨，沒有地方可以跟民進黨比較，「只有一個字亂」，全世界沒有人看過有這樣的在野黨。圖／取自民進黨全代會直播
行政院長蘇貞昌批國民黨，沒有地方可以跟民進黨比較，「只有一個字亂」，全世界沒有人看過有這樣的在野黨。圖／取自民進黨全代會直播

民進黨全代會今登場，行政院長蘇貞昌今上台報告執政成績，細數防疫、經濟、民生等各項成果。他也痛批國民黨，沒有地方可以跟民進黨比較，「只有一個字亂」，全世界沒有人看過有這樣的在野黨。

蘇貞昌首先指出，蔡政府執政第六年，過程非常辛苦，雖沒有辦法百分百令人滿意，但政府誠心誠意、盡心盡力、沒日沒夜做事。他也接著細數項執政成績，包括防堵非洲豬瘟、防疫、經濟成績亮眼、長照幼兒政策、基本工資及軍公教薪資調漲等。

話鋒一轉，蘇貞昌砲轟馬英九政府，過去照顧老人政策及育兒津貼不如蔡政府，執政八年，國家滕餘更年年是紅字，但蔡政府執政後「紅轉為綠」，滕餘破千億元，「台灣什麼時候有這樣的政府？就是蔡政府領導的團隊」。

蘇貞昌也砲轟國民黨，沒有一個地方可以跟民進黨比較，「只有一個字亂」，對於前瞻預算，國民黨撒麵粉、丟水球阻擋，「結果到每一個地方，他們都跟我要預算」；而當他到立院上台報告，國民黨又用豬肝、豬心、豬腸在議場亂丟，「全世界沒有人看過這樣的在野黨」。

蘇貞昌表示，國民黨要人民在四大公投案跟著他們走，就是要讓民進黨做不出成績、阻礙施政，他並喊話，「蔡總統領導的台灣讓世界看見，我們站在歷史關鍵時刻，要團結奮力走過國民黨的亂，讓人民對民進黨更有信心，希望大家發揮力量告訴民眾，1218你的一票決定台灣的未來」，四個不同意，台灣更有力。

國民黨 民進黨 蘇貞昌

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