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全代會宣示拚補選 蔡英文授旗給林靜儀、陳柏惟也同台

聯合報 / 記者丘采薇吳亮賢／台北即時報導
前立委林靜儀（左）明年初將代表民進黨參加台中市第二選區立委補選，她今天在民進黨全代會上接受黨主席蔡英文（右）授戰旗。記者余承翰／攝影
前立委林靜儀（左）明年初將代表民進黨參加台中市第二選區立委補選，她今天在民進黨全代會上接受黨主席蔡英文（右）授戰旗。記者余承翰／攝影

今天民進黨全代會在台北國際會議中心登場，今年主題是「穩健執政、台灣有力」，今天也特別安排台灣基進前立委陳柏惟上台為林靜儀加油，陳柏惟交給林靜儀一顆棒球與棒球手套，民進黨主席蔡英文隨後在大會上正式授旗給台中市第二選區立委參選人林靜儀，象徵與友黨攜手合作拚補選。

林靜儀今在會前受訪時表示，這次選舉不是她個人的選舉，而是基進與民進黨回應地方選民的心意和期待，共同打一場選戰，團隊也包括陳柏惟地方跟國會夥伴，「相信基進跟民進黨團結打贏這場選戰，才是支持者最樂見的事情」。

對於選戰模式，林靜儀說，各陣營都會透過不同方式努力，臉書粉專是透過網路用較快時間讓支持知道動向、得到訊息的方式，她的團隊也習慣用粉專跟民眾溝通，不過除了粉專，地方一定要多走，「天氣很冷，但民眾的手非常溫暖」。

前立委林靜儀（左）明年初將代表民進黨參加台中市第二選區立委補選，該選區被罷免的前立委陳柏惟（右）今天在民進黨全代會上送他手套替她加油。記者余承翰／攝影
前立委林靜儀（左）明年初將代表民進黨參加台中市第二選區立委補選，該選區被罷免的前立委陳柏惟（右）今天在民進黨全代會上送他手套替她加油。記者余承翰／攝影

林靜儀 民進黨 陳柏惟

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