綠全代會 陳柏惟、林昶佐起立向民進黨黨旗致敬

民進黨全國黨代表大會今天下午登場。開幕式一開始首先進行向黨旗致敬儀式，由六人著正裝戴白手套一起持一面民進黨黨旗進場，不只民進黨代表，受邀出席開幕式觀禮的前立委陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊、無黨籍立委林昶佐也隨全場起立，向民進黨黨旗行注目禮致敬。

今年適逢民進黨創黨35周年，民進黨全代會開幕式特別擴大邀請各界貴賓，除了全國黨代表與黨公職出席外，也邀請了各縣市黨部的執評委與鄉鎮市長縣議員，以及社團界的意見領袖，邀請大家出席觀禮開幕式，也展現民進黨作為執政黨，重視與社會力連結的態度；另外也邀請友黨三位代表，分別是台灣基進前立委陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊與無黨籍立委林昶佐。 民進黨開幕式一開始首先進行向黨旗致敬儀式。圖／取自民進黨直播