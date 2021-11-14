陳柏惟狠酸顏寬恒 「建議國民黨提名羅智強選總統」

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒日前一則臉書貼文逾9萬人按讚，空戰高聲量引發討論。台灣基進前立委陳柏惟今於民進黨中常會前受訪時表示，顏寬恒在空戰上示弱、裝可憐，是非常衝突的人格特質，令人覺得有點空洞，「如果要提名這樣的人選民意代表，建議國民黨提名羅智強參與2024總統大選」。

陳柏惟表示，很多人誤會他空戰很強，在資訊爆炸時代，空戰是社群、媒體一部分，而媒體就是把個人特質放大，「空戰強來自陸戰的親切始終如一，有時候覺得我們講話好像無厘頭，但是至少台面上下都是一樣的」。

陳柏惟也酸顏寬恒，跟民進黨立委補選參選人林靜儀最大不同，就是顏寬恒實際跟空戰上的表現，是非常衝突的人格特質，令人覺得有點空洞，「如果要提名這樣的人選民意代表，建議國民黨提名羅智強參與2024總統大選，空戰的指標是一個人格特質判斷，具有一定意義，但不是絕對標準」。

今日民進黨中常會也邀請台灣基進主席陳奕齊、組織部主任李雨蓁、陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等「友軍」出席，並請陳柏惟上台一同為林靜儀造勢。

陳柏惟受訪時表示，30年民主進程裡面，台灣可選出自己的民意代表、首長，但現在內外受到交迫，尤其公投這件事，本土派在歷史上沒有贏過，執政黨要站出來捍衛執政立場，台灣基進也就公平貿易，能源轉型等相關議題，表達自己態度，既然方向一致，台灣基進會全力投入公投說明會，進行民主深化轉型。

陳奕齊說，陳柏惟罷免案中，驚覺台灣民主受到很多挑戰，不僅國民黨濫用民主工具，中國也在敲邊鼓，今天參加民進黨全代會，也是為了1218公投、1月9日補選，讓利用民主工具顛覆台灣民主的惡勢力就此止住；李雨蓁說，會跟民進黨全力把中二守下來，並為了台灣民主合作，希望民眾1218投下四個不同意，並在立委補選中出來投票，讓林靜儀留在中二，給中二更好未來。