外交部贈勳 宏都拉斯外長：展現兩國堅實邦誼

友邦宏都拉斯外長羅薩雷斯陪同總統葉南德茲訪問台灣，我外交部次長俞大㵢13日頒贈「大綬景星勳章」給羅薩雷斯；據外交部新聞稿，羅薩雷斯說，值此台海區域情勢緊張之際，葉南德茲特地率團訪台，就是展現宏國與台灣人民在一起的行動，該項勳章殊榮，也正是兩國堅實邦誼的具體展現。

宏都拉斯月底將舉行總統大選，葉南德茲12日率團訪台；蔡英文總統昨會見葉南德茲時表示，預祝宏都拉斯大選順利舉行，期待未來台灣和宏都拉斯在國際上繼續相互扶持，也共同促進兩國的進步發展。

外交部今發布新聞稿指出，俞大㵢13日代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予隨同葉南德茲（Juan Orlando Hernández）來台訪問的外交暨國際合作部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales Banegas），以表彰他對台灣的堅定支持，以及深化台宏兩國邦誼的貢獻。

俞大㵢表示，宏都拉斯是台灣在中美洲的堅定友邦，兩國建交80年以來，各項合作交流密切，雙方友好關係在羅薩雷斯支持下更加提升；我國感謝羅薩雷斯在國際場域中對台灣不遺餘力的支持，並祝賀宏國在羅薩雷斯的推動下，成功獲選為聯合國人權理事會（UNHRC）成員，提升宏國國際地位。

羅薩雷斯指出，台宏兩國在各領域的合作計畫均獲致豐碩成果，代表宏國政府誠摯感謝台灣長期以來的協助與友誼。羅薩雷斯此行是第二度訪台，上次是在2014年11月以社會發展暨融合部長的身分偕夫人訪台，也是葉南德茲政府任內首位訪台的內閣部長。

路透9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，勝選將尋求與中國大陸建交。此後，我外交部多次表示台宏邦誼穩定友好，也提醒宏都拉斯小心中國大陸口惠而實不至的承諾，俞大㵢日前在立院答詢表示，對選後台宏關係「審慎樂觀」。