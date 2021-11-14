另類官夫人！邁妻吳虹堅持做自己 搭捷運出席挺年輕人
高雄市長陳其邁另一半吳虹是婦產科醫師，她個性一向低調，專注在醫療工作領域，鮮少出席公開活動，與政治保持距離，是另類官夫人。她最近幾度受邀出席青年局活動，搭捷運獨自到場，著牛仔褲、背帆布包，風格親民，她堅持不致詞，要主持人別用「市長夫人」這類身分介紹她，想當「吳虹醫師」較自在。
去年8月陳其邁參與高雄市長補選，造勢場合上，吳虹不常露臉，開票之夜、就職日吳虹有偕一對兒女出席，話不多，也不喜歡面對媒體鏡頭。親近陳其邁的人士說，吳虹和一對兒女個性酷酷的，不熟的人以為吳虹很有距離感，其實她很率真，不會虛假，丈夫從政成為公眾人物，她在左營區經營婦產科診所，夫妻倆各有重心，也相互尊重彼此是獨自個性。
陳其邁之前受訪曾說，妻子經營診所照顧病人，生活相當忙碌，夫妻倆在家話題大多是聊孩子等，不會將彼此工作上事物帶回家。
高雄市政府青年局為協助青年創業，昨晚舉辦「青春一號店」街頭實戰，吳虹獨自搭捷運到場，她著牛仔褲、球鞋、背帆布包，展現平易近人風格，雖然坐在第一排貴賓席，但她堅持不致詞，也希望主持人別用「市長夫人」之類身分介紹她，因此主持人稱呼她「吳虹醫師」或「吳虹院長」。
其實這不是吳虹第一次參加青年局活動，她本月7日也曾到高雄橋頭糖廠參加「高雄時尚大賞」，一樣是一個人來，著牛仔褲、小白鞋輕便打扮。吳虹自己逛攤位，自己買、自己吃，甚至自備環保餐盒，青年局長張以理要陪她走逛攤位，她態度客氣，強調她一個人很自在，要張以理別費心招呼她。
吳虹因為不常亮相，高雄市民對她較陌生，很多人不知道她就是陳其邁的妻子。為何吳虹願意出席青年局活動，市府幕僚說，吳虹關心青年事務發展，也考量青年局場合較沒政治味，比較沒壓力。陳其邁、吳虹育有一子一女，女兒在台北讀大學，主修電影，兒子目前在國外讀書，專攻大數據等。
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