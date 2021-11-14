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拜習會前布林肯籲和平解決兩岸議題 外交部感謝

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國國務卿布林肯。本報資料照片
美國國務卿布林肯。本報資料照片

拜習線上峰會登場前，美國國務卿布林肯與中國大陸國務委員兼外長王毅通話，布林肯再度關切北京持續施壓台灣，並敦促北京透過有意義對話以和平解決兩岸議題；我外交部感謝拜登政府多次強調對台支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣。

外交部今天針對布林肯與王毅通話回應表示，面對中國大陸政府的軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平將於美東時間15日晚間（台北時間16日上午）舉行線上會議。

據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間13日發布的聲明，布林肯與王毅12日通話，討論拜登與習近平線上會議相關準備工作，並表示這次會議讓兩國領袖有機會討論如何負責任地管理美中之間的競爭，以及如何在利益一致的領域合作。

布林肯說，美國對台海和平與穩定具有長遠利益，並對中方持續在軍事、外交、經濟方面施壓台灣表達關切；布林肯並敦促北京透過有意義對話，以和平且符合台灣人民期望與最佳利益的方式解決兩岸議題。

布林肯稍早在推特發文表示，前一晚與王毅通話討論拜習會議準備事項，並強調美國關切台海和平穩定，我外交部也透過推特帳號回覆布林肯，感謝他表達關切。

中國大陸外交部昨針對王毅與布林肯通話發布聲明指出，針對美方近日在台灣問題上採取的錯誤言行，王毅進一步表明中方嚴正立場；王毅說，若美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑。

布林肯 王毅 美國

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