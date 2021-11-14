張景森稱挺藻礁智力13歲 特教師怒：歧視兒童忍無可忍

行政院政務委員張景森先前稱時代力量反萊豬、護藻礁、挺公投綁大選，「集體智力只有13歲」，特教老師今天指出13歲的智力已經可以抽象、批判思考，更可展現出成年人所沒有的道德勇氣，「剛好是民進黨政府最欠缺的能力」，張景森的言論儼然是國家政務官帶頭歧視身障、兒童，「我真的忍無可忍」。

時代力量日前宣布對四大案公投立場，除了反對重啟核四以外，對於反萊豬、護藻礁、公投綁大選等3案都表態同意；張景森後來在臉書發文表示，時代力量對公投的表態將會是致命錯誤，預言明年時力議員會消失、2024年政黨票會跑光，被民進黨、基進黨和民眾黨吃掉，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲。」

台灣健康空氣行動聯盟、台南市空汙防護自救會、南部反空汙大聯盟、藻礁公投推動聯盟今天在立法院舉辦記者會，公開力挺珍愛藻礁公投，會中不少環團人士對於張景森的「13歲智商論」感到不滿。

爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，他本身是特教老師也是時力黨員，質疑「13歲智力到底怎麼了？」台灣通過兒童權利公約施行法、身障公約施行法至今七年，都是位階很高的國際法，張景森言論明顯歧視兒童，「13歲小孩沒有發言權嗎？」13歲小孩的智力發展程度，已經進入皮亞傑認知發展的最高階段，同時到達柯爾伯格道德發展階段最高階段。

岳祥文說，13歲的年紀和一般成年人一樣，都有足夠成熟的狀態，可以進行抽象性、批判性的思考，而且更可以展現出成年人所沒有的道德勇氣，與追求正義公理的態度，同時也更能體認自然與人類是生命共同體的概念，這些都剛好是民進黨政府最欠缺的能力。

岳祥文表示，對於張景森的話「我真的忍無可忍」，對於身障跟兒童都有很嚴重的歧視，背後更是看不起智力較為低下的人，身為國家政務官員有如此言論根本是公然違法，身為特教老師要提出嚴正抗議。

張景森日前還在臉書說「政治被極端主義綁架」、「極端主義通常以理想主義的面貌呈現，但它的實現必須付出極大代價」，台南市空汙防護自救會長陳建明批評，民進黨早期在喊出理想性的訴求時，「請問當時是否也是極端主義者？」世界正是因為有理想主義者的提醒、警告未來抉擇發展的重要性，才能迫使國際社會面對現今的嚴重氣候問題，張景森的言論卻把台灣具有理想的人都打成極端主義者、智能不足者，「這個曾有理想性的政黨，在此關鍵時刻到底要帶大家到哪裡去？」