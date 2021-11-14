馬英九完成鐵人三項游泳不喊累 籲公投四個同意

花蓮昨今2天舉辦「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」，71歲前總統馬英九今天參加半程賽，針對公投議題，喊出「四個同意，台灣更有力」口號。他泳渡鯉魚潭750公尺，上岸時許多民眾加油打氣，面對媒體詢問會不會累，笑說「這樣叫累啊？」展現健朗體力。

受疫情影響，鐵人三項比賽在今年10月前幾乎停擺，中央逐漸鬆綁後，可舉辦戶外競賽，「花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」是今年首場正式鐵人賽，也是唯一的國手選拔賽，讓來自各縣市的好手一較高下。

馬英九致詞表示，鯉魚潭的風景很好，在這裡舉行比賽是一大享受，自己從2003年開始參加鐵人三項，十幾年來深深感受到這項運動對身體的好處，「不管怎麼快，不能比我快，凡是比我快的，一律以超速移送法辦；可是也不能比我慢，比我慢的，一律以妨害交通移送法辦」，期許選手們盡力完賽。

馬為選手鳴笛後，在最後一梯次下水，先以自由式全力衝刺，再用蛙式游到終點，約40分鐘完成第一項競賽，上岸後緊接著換裝騎單車22.5公里，並慢跑5公里，約2小時50分完賽。

這次比賽成績優異的菁英組選手，有機會代表國家參加明年的各項國際比賽，分齡組各組前3名選手，也有機會角逐明年在大陸舉行的海峽杯鐵人三項賽。此外，攸關明年體育甄試升學的資格，也將由這次比賽的成績決定。