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馬英九完成鐵人三項游泳不喊累 籲公投四個同意

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
馬英九游完泳後，換裝騎單車22.5公里，並慢跑5公里，約2小時50分完賽。記者王思慧／攝影
馬英九游完泳後，換裝騎單車22.5公里，並慢跑5公里，約2小時50分完賽。記者王思慧／攝影

花蓮昨今2天舉辦「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」，71歲前總統馬英九今天參加半程賽，針對公投議題，喊出「四個同意，台灣更有力」口號。他泳渡鯉魚潭750公尺，上岸時許多民眾加油打氣，面對媒體詢問會不會累，笑說「這樣叫累啊？」展現健朗體力。

受疫情影響，鐵人三項比賽在今年10月前幾乎停擺，中央逐漸鬆綁後，可舉辦戶外競賽，「花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」是今年首場正式鐵人賽，也是唯一的國手選拔賽，讓來自各縣市的好手一較高下。

馬英九致詞表示，鯉魚潭的風景很好，在這裡舉行比賽是一大享受，自己從2003年開始參加鐵人三項，十幾年來深深感受到這項運動對身體的好處，「不管怎麼快，不能比我快，凡是比我快的，一律以超速移送法辦；可是也不能比我慢，比我慢的，一律以妨害交通移送法辦」，期許選手們盡力完賽。

馬為選手鳴笛後，在最後一梯次下水，先以自由式全力衝刺，再用蛙式游到終點，約40分鐘完成第一項競賽，上岸後緊接著換裝騎單車22.5公里，並慢跑5公里，約2小時50分完賽。

這次比賽成績優異的菁英組選手，有機會代表國家參加明年的各項國際比賽，分齡組各組前3名選手，也有機會角逐明年在大陸舉行的海峽杯鐵人三項賽。此外，攸關明年體育甄試升學的資格，也將由這次比賽的成績決定。

花蓮縣政府指出，1992年花蓮鯉魚潭曾舉辦全國第一場鐵人三項比賽，今年中華民國鐵人三項運動協會在相隔30年後，再次選在同一地點舉辦競賽，具有紀念意義。

面對媒體詢問會不會累，馬英九笑說「這樣叫累啊？」展現健朗體力。記者王思慧／攝影
面對媒體詢問會不會累，馬英九笑說「這樣叫累啊？」展現健朗體力。記者王思慧／攝影
馬英九泳渡花蓮鯉魚潭來回750公尺，展現健朗體力。記者王思慧／攝影
馬英九泳渡花蓮鯉魚潭來回750公尺，展現健朗體力。記者王思慧／攝影
「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」今天舉行，前總統馬英九（左三）等人，為選手鳴笛，宣布競賽開始。記者王思慧／攝影
「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」今天舉行，前總統馬英九（左三）等人，為選手鳴笛，宣布競賽開始。記者王思慧／攝影
「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」在鯉魚潭舉行，是今年首場正式鐵人賽，也是唯一的國手選拔賽。記者王思慧／攝影
「2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽」在鯉魚潭舉行，是今年首場正式鐵人賽，也是唯一的國手選拔賽。記者王思慧／攝影

花蓮 馬英九 菁英

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