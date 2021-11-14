【專家之眼】宏國總統臨去秋波的弦外之音

11月12日晚間宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández Alvarado)伉儷突然現身桃園國際機場，官方透過媒體聲稱其係應我國政府邀請來訪，並強調貴賓是為慶祝雙方建交80周年，特別率領高階政要組成訪團以示隆重。

但若是對照11月8日外交部發言人歐江安，針對媒體各界報導宏國大選選情發展，在野黨候選人卡斯楚女士(Xiomara Castro)在選戰中表態，若其當選將會考慮與我斷交，並轉向北京建立外交關係，表示我外交體系將會密切掌握宏國選情，但卻對葉南德茲總統即將來訪隻字未提。

假若再回溯中華民國與宏都拉斯共和國外交關係史，雙方係在1941年4月9日建立公使級外交關係，從當時起算至今確實是有80年。假若再查閱總統府網站，更會發現今年4月10日已經刊出蔡英文總統，特別為雙方建交80周年錄製致詞影片，在影片介紹中明確詳述4月9日為雙方建交80周年，所以宏國總統在本月28日該國大選前此時來訪，實在是難與雙方建交周年相關活動扯上關係，同時顯然讓人懷疑如此臨去秋波，其中大有文章。

但若是查閱宏都拉斯總統府官方網站，11月10日就已經將該國總統即將應邀出訪臺灣消息曝光；當時葉南德茲總統亦透過社交媒體對外宣布此項行程，並附上其本人與蔡英文總統合影照片。當時宏都拉斯國內媒體卻是報導葉南德茲，上周三即將啟程出訪美國，並在華府相關行程結束後轉往臺灣，但詳細行程卻毫無說明。

經過分析前述訊息發布節點，可以證明出葉南德茲總統來臺出訪，行程決定過程必然相當倉促。若是思考前後因素與如此反常現象，就可理解到上周末開始，各方媒體開始密集報導雙方外交關係不穩訊息，而其所報導依據來源，卻是上週六筆者在政論節目中與受邀貴賓，對於宏國可能與我斷交之機率高低所作臆斷。

此等臆測百分比數字經過媒體轉述後，看起來確實是相當聳動；當報導數量如排山倒海般登場後，外交部發言人以及中南美洲地域司主管首長，都被迫必須透過媒體加以回應。顯然當前政府受到嚴重壓力，情緒不安如驚弓之鳥狀況下，自然就會透過臨時邀請宏國總統來訪，希望透過如此政治戲碼，宣示雙方關係穩固，期能安定國內人心。

就在此時美國媒體《紐約客》(The New Yorker)卻是湊個熱鬧，提出懷疑葉南德茲總統本人涉及販毒文稿，並指控美國政府刻意縱容其所作所為，同時提及葉南德茲總統胞弟在美國受審定罪，對宏國總統個人聲譽表達極度嚴重負面評論。在此種狀況下，如何應對葉南德茲總統，必須審慎掌握華盛頓對其所持基本立場。

就目前情況觀察，不論葉南德茲總統對我是如何友好，子女在臺就學就業關係多麼密切，但政治總是現實，本月28日大選過後，總是要改朝換代權力交接。此時在即將離任總統身上投資發展關係鞏固情誼，對於維繫日後邦交來說，看起來並不算是明智之舉。

此時對於宏都拉斯即將離任總統提出任何承諾，就辦理外交效益來說，恐怕不如等待大選結果揭曉，儘速與當選者建立聯繫管道，讓選戰勝利者能夠很快獲得外交政績，更能夠鞏固雙方關係。辦理外交要講究時機，砸銀子不是不可以，但用錢總是要用到刀口上，在即將退出政治舞臺之政治人物身上下功夫，這個算盤好像真是有點划不來！

當然假若真正目的是在針對國內民眾進行對內宣傳，利用宏國總統來訪釋放雙方關係穩固政治煙幕彈，而不是務實地趕快找到與宏國總統大選可能勝出者之聯繫溝通管道，那就要另當別論。

我國外交資源有限，如何用於鞏固邦交，妥善算計宏國總統臨去秋波，節約外交戰彈葯，以便在宏都拉斯總統大選後，面對勝選者明智運用，或許會比急就章邀請貴賓來訪，期能安定人心來說更為重要！