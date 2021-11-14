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【專家之眼】綠營加持研習營 學歷更有力？

聯合報 / 湯紹成/政大國關中心兼任教授
新北市民進黨部舉辦的2021年公共政策研習班簡章的講師陣容有基隆市長林右昌、「口譯哥」趙怡翔等人。圖／截至民進黨新北市黨部臉書
新北市民進黨部舉辦的2021年公共政策研習班簡章的講師陣容有基隆市長林右昌、「口譯哥」趙怡翔等人。圖／截至民進黨新北市黨部臉書

日前民進黨要在中央大學舉辦公投說明會，結果引發強烈反彈後喊卡，如今該黨新北市黨部又要與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，再度有意將黑手伸向學子，不但違法違規，更完全違背該黨黨政軍退出校園的初衷，實有開民主倒車之嫌。

依據報導，此次兩造合辦的研習班，講師全是綠營政治人物，包括基隆市長林右昌、投入台北市議員選戰的前駐美代表處組長趙怡翔，以及擔任民進黨新北市黨部主委的市議員何博文，政治色彩濃厚單一。甚至僅開放民進黨籍里長，及有意從政的該黨黨員報名，還特將由台北大學頒發結業證書，確實假學校之名、濟一黨之私，吃象極為難看。

這些行為不但違背《教育基本法》第六條規定，以及各大學的相關場地出借規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，民進黨新北市黨部帶頭違法違規，確實做出最壞示範。這不但危及校園自主，更似重回以往戒嚴時期，若是以此鼓勵野政黨群起效尤，大學殿堂的學術超然性勢必全然崩解。

此次民進黨新北市黨部還辯解，研習班過程無任何民進黨旗幟、布條，這確實是揣著明白當糊塗，睜眼瞎說，自身為主辦單位，還不夠清楚？確有威權復辟的先兆。目前四大公投即將在今年12月18日投票，各項民調都不利民進黨，亦可見其急病亂投醫以及手足無措的窘境。

其實，執政黨大可以落落大方邀請在野陣營參與公共政策研習班，既然是討論公共政策，那必然有不同意見，以便學子們自由選擇。同時為求公平起見，研習班還可以依照立法院的席次比例分配講師與發言時間，執政黨必然佔優勢，但在野陣營至少也得以發聲，更可藉此促進朝野和諧，使研習活動可以直接反映整體民意，而不是優惠特定團體。

甚至「台灣民主基金會」董事會的人事組織，也是很好的參考。其中包括政府代表3人，各政黨代表10人，還有學界代表、企業界代表、財經界代表與非政府組織團體代表各一人，其代表性更是多樣，對於公共政策的視角更是多元，執政黨同樣可以主導，待政黨輪替後輪流做莊。

若此，這才能算是民主進步與多元選擇，否則只能算是民主退步的一言堂，必遭各界口誅筆伐，何苦來哉？

民進黨 公共政策

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