「數位三箭」江規朱挺 國民黨中英官網擬月底改版上線

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨前主席江啟臣任內「數位三箭」最後一項工程的黨官網改版，現任主席朱立倫確定接手，規劃11月底前上線。國民黨文傳會主委凌濤表示，目前正在做同舟計畫整合，並追加設計英文版新版官網，為後續黨務推動建立更完善平台。

凌濤指出，官網改版後將可與朱立倫的同舟計畫連動，包含一般黨員的黨籍回復、公益入黨，以及復辦中山獎學金、新設的孫運璿紀念獎學金等工作，都可直接與官網新平台連接，讓各界支持國民黨時，有一簡便系統可一次完成。

此外，因應朱立倫上任後要拓展對華府與北京的溝通，凌濤說，改版官網也正新增英文版網頁設計，並仔細斟酌、校對其中用字，未來會與中文辦新官網同步更新上線，強化與華府、兩岸、歐盟國際宣傳。

江啟臣任期屆滿前，仍密集推動以「國民黨是國際型政黨」理念，推動國民黨官網改版，盼讓黨數位門面自此耳目一新。網頁頁面，還參考美國民主黨與日本自民黨官網元素，採較明亮色系設計，以強化黨史簡介方式宣傳。

江啟臣時代官網改版工程，也著首強化線上入黨、回復黨籍、繳納黨費與捐款等4項服務系統等「服務黨員」功能。考量官網曾遭駭客入侵，至今也仍常遭攻擊，這次改版也讓資安系統再升級，確保運作穩定。

此外，使用上納入當前民眾手機使用習慣，像是配合手機螢幕大小自動排版，讓介面更方便操作；新官網也兼容黨史館資料，已上傳約6000篇中、英文新聞稿也會續留，但會把搜尋系統強化。

曾參與網頁重設計的前黨務人士說，國民黨官網整年度約有1千萬人次點閱，粗估至少100萬人造訪，這對稀缺數位資源的國民黨而言，是重要數位資產；希望新版網頁能讓黨擺脫過去老舊、轉不動形象。

江啟臣競選時提出黨務數位改革三箭分別為建立數位黨部APP、電商中心與官網改版。該人士說，國民黨官網已運作20年，經歷多次換手與新功能疊加，後面有5套系統在支撐運作，必須重新整合，否則後人使用上將愈加困難。

國民黨 江啟臣

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