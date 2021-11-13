影／顏寬恒批林靜儀雙標 反遭嗆：國民黨邏輯不通

台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒、民進黨參選人林靜儀今晚首度同框，兩人會場上展現風度，離席前後受訪，顏指林靜儀當初提案禁美國萊豬，現在參選卻「大轉彎」支持，這樣雙標，民進黨比比皆是；林靜儀受訪回擊，國民黨當初開放美牛，現在禁止萊豬，「邏輯也不通」，隔空激出火花。

中二選區立委補選明年1月9日補選，顏寬恒、林靜儀宣布參選後，今晚首度同框參加沙鹿區公所舉辦「月滿沙鹿音樂晚會」，七點半左右，林靜儀先到場入席，約10分鐘後，顏寬恒進入會場並主動上前與林問候，並與林握手，兩人展現風度，隔空互道「加油」。

兩人在活動現場享受音樂，待了近1小時才前、後離開。顏寬恒事後受訪說，2016年，林靜儀委員在立法院提案，嚴禁美國萊豬進口，現在2021年林靜儀參選人贊成美國萊豬進口，這樣的雙標，好像民進黨比比皆是，只有黨意沒有民意，態度要一致。

顏強調，他反對萊豬進口、反對全世界的萊克多巴胺，不是反對美豬，不要讓人民吃萊克多巴胺。

林靜儀回擊說，台灣先前因口蹄疫豬肉無法出口，再開放豬肉進口對豬農不公平，當口蹄疫解決了，台灣豬肉可以自由貿易、賣更好價格，不怕競爭，品質好價格更好，就可考慮自由貿易。