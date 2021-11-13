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影／顏寬恒、林靜儀今晚同台 顏伸手握手互道「加油」
台中市第二選區立委補選明年1月9日舉行，國民黨本月9日宣布徵召前立委顏寬恒出征，對戰民進黨的前立委林靜儀，今晚兩人不約而同出席晚會活動，林靜儀先抵達現場入席，隨後到場的顏寬恒主動上前致意，並與林靜儀握手，兩人互相道「加油」。
兩人原定晚間六點半到沙鹿區公所參加「月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動」，但因行程延誤，均在七點半左右到場。
林靜儀先抵達會場，與民眾握手、互動後入席，不到十分鐘，顏寬恒也跟著到場，並主動走向林靜儀的座席，伸出手與林握手，兩人互道「加油」。
林靜儀說，剛剛在前一場活動會場有看到顏寬恒身影，但人太多無法上前致意。顏寬恒受訪時不約而同說，前一場活動有看到林醫師，但現場是百席桌宴，忙著敬酒，無法上前打招呼。
顏寬恒表示，之前在立法院常常看到林靜儀身影，現在會場有機會所以握手致意，並互相說「加油」，大家一起加油。
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