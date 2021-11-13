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北市某診所出包！23人第2劑AZ打成莫德納 市府這樣說

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北市大安區診所打錯疫苗 市府：第一時間致電23位民眾

聯合報 / 記者楊正海鍾維軒／台北即時報導
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

北市大安區某診所發生民眾接種AZ誤打莫德納疫苗事件，台北市副市長蔡炳坤指出，事件發生後，北市府立即一一致電給23位民眾告知情況，同時按中央標準作業流程，診所停止接種作業。

蔡炳坤指出，昨天是13期的最後一天，今天是第14期疫苗開打的第一天。診所昨天昨天就把疫苗領回去，準備今天開始打莫德納，原本民眾昨天是來預約打AZ，但診所沒有做好驗證，發生誤打。

蔡炳坤指出，北市立即採取二動作，一是馬上一一致電給23位民眾，告知情況，並了解施打後身體有沒有狀況，雖然AZ、莫德納混打，中央已經規畫，也先開放給第一類，但民眾部分還沒有開放，因此仔細對23位民眾詢問身體狀況，並持續關懷，目前23人均無異狀。

另外，市府第二的動作是按中央流程，因此事案例其他縣市也發生過，中央有標準作業流程，醫院診所必須停止接種 ，等確實改善後再繼續接種，原本這一期要打莫德納的民眾有20位，也馬上調整轉至附近診所醫院接種。蔡炳坤也再次呼籲，因13期是接種二種疫苗，14期是三種，原本打AZ變打莫德納，診所一定要清楚。

新冠疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗

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