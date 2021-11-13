呂秀蓮論公投：藍綠兩黨過去都在演戲 各打50大板

呂秀蓮前副總統今天下午到桃園參加座談會，繼上周到大潭藻礁、三接工地現場，呂再談公投時批「民進黨、國民黨都要各打50大板」，因為4項公投政策是非不明，執政時的立場是這樣，不執政換了立場。

她舉例說馬英九執政時讓萊克多巴胺牛進口，蔡英文總統那時候當民進黨主席抗爭反對，蔡現在主政就通過萊豬，也就是「當家是一個主張，在野是另一個主張」。

呂秀蓮應邀參加桃園市文化局主辦的「女性與臺灣的民主發展」座談會，會中花一些時間談公投。桃園市長鄭文燦也出席這場座談會，會議開始前和呂秀蓮有短暫的交談，不過在呂秀蓮談公投的時候，鄭文燦因為還有其他行程已經離開會場。

呂秀蓮表示，自己對4大公投做了些功課，她認為藻礁是兩害相權取其輕，沒有三接臺灣會缺電，核四有安全、火山地震帶疑慮，萊克多巴胺問題為不大，因為國人習慣吃國產豬，加上需取得國際認同，至於公投綁大選可以減少浪費，也能鼓勵人民表達意見。

呂秀蓮說，上周特地去看馬前總統任內原先規畫的第三天然氣接收站232公頃範圍，她謝謝環保團體反對、反映、抗爭，讓政府知道問題，藻礁7500年前開始形成，要用很尊重的心情保護，但是現在需要乾淨的能源，兩害相權要取其輕，政府很認真想辦法把三接外推，縮小用地範圍，難道真的要等著缺電，迎接缺電的日子嗎？

呂秀蓮強調反核四，全國一起公投要不要核四，聽起來很好聽，但住在核四旁的居民，跟住阿里山、金門的民眾是不是心態不一樣，或者哪天金門、馬祖蓋核電廠也要我們決定？

她指出核四廠外海是龜山島很漂亮，但是現在冒煙，就是海底活火山的嚴重警訊，經過海洋大學地質專家研究，附近至少12處活火山。另外，核一、核二、核三，都是美國通用公司統包，整個施工運作坦白講問題不多，核四廠是台電統包，就好像華航負責是開飛機，突然叫華航造飛機，一定不行。

綠色能源在2025年能不能實現？呂秀蓮認為執政黨心裡有數，可能要有替代方案，但無論如何，不能恢復核四，國民黨第1個核電廠選址就在核四現址，當時環評沒過，蓋3個廠後，又跑回去新北要蓋核四，安全堪虞。很多歐洲先進國家採取最新規格的核安，如果有一天還需要核電，要重新選址，引進最先進安全的技術，還有，很多國家都延役核電廠，我們也可以參考。

談到萊克多巴胺問題，呂秀蓮說，台灣自己的牛肉比較少，主要肉食是國產豬，仰賴進口豬不多，進口豬裡面小部分來自美國，除非1次吃5公斤的肉，否則4小時就代謝了。呂秀蓮批過去兩黨都在演戲，半斤八兩，擋美豬日本也在看，為的是核災食品進口。

呂秀蓮表示支持公投綁大選，民進黨本來也主張公投要跟選舉綁一起，這樣讓越多公民反映越好不是嗎？不要層層限制，反正選舉是全國總動員，大家都會投票，公投問題一起來，不必跑兩趟，政府也不用動員，這樣反映的民意不是最廣泛。

呂秀蓮最後重申，豬肉問題不是問題，核四要反對，藻礁兩害相權取其輕，232公頃已經縮減成23公頃，若沒通過會缺電，綠能政策破產；也希望民進黨接受大家恢復公投綁大選，大家省事。

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