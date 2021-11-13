快訊

雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

含高端打4劑疫苗「抗體衝高」誘心肌炎？ 莊人祥回應了

蘇貞昌批鄭正鈐「吵死了」 李貴敏：台灣民主最糟惡例

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影

國民黨立委鄭正鈐昨天在立院質詢行政院蘇貞昌有關清華海峽研究院在台設新竹辦公室攬才爭議時，挨蘇批評「吵死了」。國民黨立委李貴敏今聲援，反批蘇藐視民意、藐視國會，無法無天，視民主政治於無物，是道地「跋扈院長」。

李貴敏細數，昨天鄭正鈐事件，已經不是蘇貞昌第一次以院長身份藐視國會，以言語攻擊國會議員，過去對立委蔣萬安的反質詢，質詢時辱罵立委鄭麗文，蘇的跋扈行徑已是累犯，更是民選獨裁政府的最佳詮釋，完全不把國會放在眼裡。

李貴敏說，蘇貞昌之所以如此失格，無非是面對質詢進逼招架無力，乾脆以言語挑釁、辱駡，把場面搞僵，以迴避問題；行政院長傲慢無禮，也正凸顯行政團隊無能、無為、無感、無知的「四無」亂象。

李貴敏說，每位國會議員都身負選區民意，行政官員本該是人民公僕，是被嚴格監督的對象，結果卻用辱罵民代方式應付質詢，展現行政院長高高在上官威，侵害憲法賦予國會議員的質詢權，無法無天，更創下台灣民主史上最糟惡例。

李貴敏 行政院 蘇貞昌 鄭正鈐

延伸閱讀

公投4不同意！蘇貞昌：國民黨沒在顧台灣 中國遙控勢力

居檢外出又染疫 蘇貞昌：自行負擔醫藥費且開罰

藍委籲開放小三通 蘇貞昌：請專家評估我不會阻擋

男大生遭毆昏迷案 蘇貞昌：幫派、惡煞在各地都該嚴辦

相關新聞

會見蔡總統 葉南德茲：宏都拉斯和台灣是真正的朋友

友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）今天表示，他這次訪台想要傳達清楚堅定的訊息，就是...

【台鐵行控4.0／下】得標矽谷公司太神祕？ 民代、業界都難查到詳細資訊

台鐵行控4.0的標案由在矽谷成立的理立系統公司得標，擊敗曾獲國家產學大師獎的高科大教授張簡嘉壬率領的團隊，外界相當好奇理立的資歷；但經濟部國貿局、運安會等單位調查後，理立的資料相當少，連獲得台灣系統整合輸出獎的內容都有疑慮，能否研究出改善台鐵安全的系統，引發軌道界議論。

蘇貞昌批鄭正鈐「吵死了」 李貴敏：台灣民主最糟惡例

國民黨立委鄭正鈐昨天在立院質詢行政院長蘇貞昌有關清華海峽研究院在台設新竹辦公室攬才爭議時，挨蘇批評「吵死了」。國民黨立委...

公投脫鉤大選變數多 綠拚扭轉反萊豬劣勢 藍衝街講陸空戰齊發

四大公投首場意見會今天（13日）登場，民進黨自上月底啟動全台公投說明會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌親自出馬，府院黨三巨頭強力宣傳「四個不同意」；國民黨大型公投造勢周日從台中出發，前總統馬英九、前現任黨主席江啟臣及朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康等大咖將合體宣講。藍綠激戰，民間團體發起的秋鬥今起進行一個月的下鄉行腳拚公投，12月12日會師凱道向蔡政府嗆聲，原本反應冷清的公投，現正急速升溫。

486捐百萬喊「子彈來了」 林靜儀：感謝砲彈級支援

台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟遭罷免，獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參...

影／遭黨內鬥爭？ 陳時中籲別多臆測

衛福部長陳時中上午出席台灣醫學會演講，分享防疫經驗。針對日前網路上流傳出陳時中飲酒影片，被問到是否為黨內鬥爭流出，意圖影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。