蘇貞昌批鄭正鈐「吵死了」 李貴敏：台灣民主最糟惡例

國民黨立委鄭正鈐昨天在立院質詢行政院長蘇貞昌有關清華海峽研究院在台設新竹辦公室攬才爭議時，挨蘇批評「吵死了」。國民黨立委李貴敏今聲援，反批蘇藐視民意、藐視國會，無法無天，視民主政治於無物，是道地「跋扈院長」。

李貴敏細數，昨天鄭正鈐事件，已經不是蘇貞昌第一次以院長身份藐視國會，以言語攻擊國會議員，過去對立委蔣萬安的反質詢，質詢時辱罵立委鄭麗文，蘇的跋扈行徑已是累犯，更是民選獨裁政府的最佳詮釋，完全不把國會放在眼裡。

李貴敏說，蘇貞昌之所以如此失格，無非是面對質詢進逼招架無力，乾脆以言語挑釁、辱駡，把場面搞僵，以迴避問題；行政院長傲慢無禮，也正凸顯行政團隊無能、無為、無感、無知的「四無」亂象。

李貴敏說，每位國會議員都身負選區民意，行政官員本該是人民公僕，是被嚴格監督的對象，結果卻用辱罵民代方式應付質詢，展現行政院長高高在上官威，侵害憲法賦予國會議員的質詢權，無法無天，更創下台灣民主史上最糟惡例。