快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

486捐百萬喊「子彈來了」 林靜儀：感謝砲彈級支援

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參與張家銨在龍井舉辦的公投說明會。圖／林靜儀提供
獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參與張家銨在龍井舉辦的公投說明會。圖／林靜儀提供

台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟遭罷免，獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參與張家銨在龍井舉辦的公投說明會。台灣電商486先生昨天秀出捐100萬元給林靜儀喊「子彈來了！」林靜儀上午表示感謝，並說「這是砲彈級的支援」，募款帳號公布後，很多朋友支持，感謝大家的心意。

林靜儀被問及「二位女力合體，如何打出溫柔堅定的選戰？」時說，張家銨是海線亮點、年輕女性地方從政最好例子，她推動性別平等、女性婦權，一向支持女性參與公眾事務、女性從政，無論是她這次參選或長期與地方第一線女性政治工作者合作，都是很開心的事情。

林靜儀的輔選團隊由交通部前部長林佳龍任競選總部主委、陳柏惟任競總總幹事，前天第一次召開決策委員會，民進黨與台灣基進結盟，是否有勝選策略。林靜儀說，輔選團隊策略委員會討論兩黨如何分工、合作細項，包括12月18日前的4個公投案宣導，還有1月的中二選區立委補選，包括製作看板與掃街，在地的立委跟市議員帶她拜會認識地方人士等。

林靜儀 張家銨 民進黨

延伸閱讀

顏寬恒、林靜儀今晚首度同場合 兩人互動引關注

林靜儀促顏寬恒說明公投立場 孫大千：代表了三件事情

顏寛恆對戰林靜儀 地方選戰全國關注

影／立委補選空降對在地？林靜儀：我不是空降吧

相關新聞

會見蔡總統 葉南德茲：宏都拉斯和台灣是真正的朋友

友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）今天表示，他這次訪台想要傳達清楚堅定的訊息，就是...

486捐百萬喊「子彈來了」 林靜儀：感謝砲彈級支援

台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟遭罷免，獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參...

影／遭黨內鬥爭？ 陳時中籲別多臆測

衛福部長陳時中上午出席台灣醫學會演講，分享防疫經驗。針對日前網路上流傳出陳時中飲酒影片，被問到是否為黨內鬥爭流出，意圖影...

被問長髮飯局妹 侯友宜：一定要對性別平等用正面看待

新北市長侯友宜今天上午參加十分瀑布步道啟用典禮時，被問到看待近日引發爭議的「長髮飯局妹」的問題，侯友宜回應說，要公正客觀...

陳時中挨轟是陰謀？ 孫大千：蔡英文論文也中共藏的？

衛福部長陳時中遭爆料疫情期間疑似參與不當飲宴，民進黨卻將指控轉向「阿共ㄟ陰謀」。前立委孫大千今在臉書說，對民進黨來說，千...

顏寬恒、林靜儀今晚首度同場合 兩人互動引關注

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日進行，國民黨本月9日宣布徵召前立委顏寬恒出征，對戰民進黨徵召前立委林靜儀，今晚6點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。