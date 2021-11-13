486捐百萬喊「子彈來了」 林靜儀：感謝砲彈級支援

台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟遭罷免，獲民進黨徵召投入中二選區補選的前立委林靜儀今天與同黨台中市女議員張家銨合體，參與張家銨在龍井舉辦的公投說明會。台灣電商486先生昨天秀出捐100萬元給林靜儀喊「子彈來了！」林靜儀上午表示感謝，並說「這是砲彈級的支援」，募款帳號公布後，很多朋友支持，感謝大家的心意。

林靜儀被問及「二位女力合體，如何打出溫柔堅定的選戰？」時說，張家銨是海線亮點、年輕女性地方從政最好例子，她推動性別平等、女性婦權，一向支持女性參與公眾事務、女性從政，無論是她這次參選或長期與地方第一線女性政治工作者合作，都是很開心的事情。

林靜儀的輔選團隊由交通部前部長林佳龍任競選總部主委、陳柏惟任競總總幹事，前天第一次召開決策委員會，民進黨與台灣基進結盟，是否有勝選策略。林靜儀說，輔選團隊策略委員會討論兩黨如何分工、合作細項，包括12月18日前的4個公投案宣導，還有1月的中二選區立委補選，包括製作看板與掃街，在地的立委跟市議員帶她拜會認識地方人士等。